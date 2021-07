Ratchet ouvre une faille à l’automne les gars à partir d’aujourd’hui avec un événement à durée limitée sur PS4

Fall Guys vient de présenter la saison 5 au jeu de plateforme en ligne à 60 joueurs, et avec cela vient un crossover de costume de haut niveau. Ratchet, de Ratchet & Clank: Rift Apart renommée, est la dernière star invitée du titre populaire de Devolver Digital. Normalement, ces costumes apparaissent simplement dans la boutique du jeu pour un certain nombre de couronnes, mais pas cette fois. Comment débloquer Ratchet dans Fall Guys ?

Eh bien, pour cette tenue, vous devrez participer à un événement à durée limitée. L’événement Ratchet’s Challenge commence aujourd’hui, le 26 juillet 2021, et sera en ligne jusqu’au 1er août. Entre ces dates, vous pourrez atteindre des objectifs simples et travailler pour débloquer diverses récompenses sur le thème de Ratchet.

En plus des moitiés supérieure et inférieure de la tenue Ratchet, vous pourrez également gagner une bannière, une palette de couleurs, un motif et une emote basés sur le Lombax que nous connaissons et aimons tous. Il suffit de remplir les différentes conditions – plonger 30 fois, gagner une médaille de bronze 10 fois, etc. – pour gagner des points dans ce mini événement.

Un événement similaire à durée limitée sera mis en ligne afin que les joueurs puissent obtenir le costume de Clank, alors gardez un œil sur cela début août. Allez-vous vous lancer pour gagner votre skin Ratchet dans Fall Guys? Dansez comme une victime Groovitron dans la section commentaires ci-dessous.