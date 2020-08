Ratchet & Clank: Rift Apart montre un gameplay étendu sur PS5; n’aura pas d’écrans de chargement

Cela fait quelques semaines depuis Ratchet & Clank: Rift Apart a ébloui le monde avec une bande-annonce de gameplay qui a servi à annoncer ce nouvel opus lors de l’événement PS5. Depuis lors, il n’y a pas eu trop de données que nous avons pu apprendre sur la nouvelle œuvre, au-delà d’une interview informelle de ses créateurs. Mais maintenant dans Gamescom, Ratchet et son partenaire Clank ont ​​réapparu grâce à un gameplay étendu.

A été un gameplay étendu sans coupures qui nous a permis de voir beaucoup plus de Ratchet & Clank: Rift Apart. Le gameplay montré correspond à certaines des zones que l’on pouvait voir dans la bande-annonce de présentation du jeu vidéo. Cependant, cette fois, nous pouvons jeter un regard plus calme et beaucoup plus détaillé sur les différentes mécaniques du jeu vidéo (qui boivent des tranches originales) ainsi que les scénarios que nous allons traverser, et qui incluent des zones connues et d’autres à connaître.

Parallèlement à tout cela, le gameplay nous permet d’apprécier la section visuelle spectaculaire de l’œuvre et cela, sans abandonner le style ‘dessin animé‘de la franchise, est capable d’exploiter la puissance de la PS5 pour offrir de meilleurs effets d’éclairage, une modélisation plus détaillée, un framerate plus élevé et, ce qui ressort le plus, gameplay sans écran de chargement tout au long du jeu. Comme expliqué, le SSD a permis cette amélioration impressionnante.

Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à toutes les nouvelles que Ratchet & Clank: Rift Apart a laissées dans ce premier gameplay complet et spectaculaire.

Nous vous rappelons que Ratchet & Clank: Rift Apart Il n’a pas de date de sortie, ni PS5. Cependant, ce titre de Insomniaque être l’un des premiers à rejoindre le catalogue de la console nouvelle génération à la fin de ce 2020, peut-être même disponible dès le lancement de la console. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui pourrait survenir à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂