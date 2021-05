Ratchet & Clank: Rift Apart – Trophée de platine possible en une seule fois et mode défi annoncé

45secondes.fr vous connaissait déjà signalercette Ratchet & Clank: Rift Apart les Statut or obtenu Possède. Maintenant, le directeur du jeu Mike Daly donne des détails plus passionnants sur le Jeu PS5 le prix. Les chasseurs de trophées et les joueurs acharnés doivent être particulièrement prudents.

Le trophée Platine peut être débloqué en un seul tour

Le directeur du jeu Mike Daly assure que le Trophée Platine dans une une seule passe du jeu peut être déverrouillé. Pour ce faire, cependant, vous devez vous occuper de l’aventure de manière approfondie, bien rechercher les environs et utiliser le système de mise à niveau au maximum. Débloquer le trophée de platine ne devrait pas prendre aussi longtemps que le dit Daly.

Dans les ramifications passées en particulier, les développeurs d’Insomniac Games aiment avoir quelques soi-disant Trophées extensibles intégré qui prend plus de temps aux joueurs à débloquer. Dans le remake de «Ratchet & Clank» de 2016, le mode défi (c’est-à-dire New Game Plus) devait être joué jusqu’à la fin pour un trophée.

© VOUS / Insomniac Games

Nouveau jeu Plus: retour du mode défi à bord

En parlant de New Game Plus: Tel que Mode Défi pour fêter son retour au Rift Apart. Dans ce document, les joueurs peuvent revivre l’histoire avec de plus grands défis. Des gadgets ainsi que des niveaux d’armes et des améliorations seront emportés avec vous pendant ce tour.

A New Game Plus est entre-temps devenu une tradition parmi les ramifications de « Ratchet & Clank ». Souvent, ils ont été intégrés au jeu sous des noms différents. Dans Rift Apart, New Game Plus devrait être nommé – comme dans le remake de 2016 Mode Défi avoir. On peut supposer qu’il sera déverrouillé à n’importe quel niveau de difficulté après avoir terminé l’histoire principale.