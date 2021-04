Ratchet & Clank: Rift Apart Stars dans un nouvel état de jeu cette semaine

Ratchet & Clank: Rift Apart est la star d’un nouveau État des lieux, qui sera diffusé en direct jeudi à 14h00 PT / 22h00 BST. Sony a annoncé que le livestream comprendra plus de 15 minutes de jeu à partir du prochain jeu de plateforme exclusif PlayStation 5, en plus de «mises à jour sur une paire de titres indépendants à venir». Choses passionnantes!

Nous verrons Rivet, le mystérieux nouveau Lombax de la série en action – mais vous n’avez pas à attendre jeudi, car vous pouvez avoir un bref aperçu de la nouvelle bande-annonce de gameplay du titre. Évidemment, nous allons héberger l’état des lieux ici sur Pousser le carré, avec chat en direct et commentaires. Tu te joindras à nous?