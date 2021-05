Ratchet & Clank: Rift Apart propose une liste énorme d’options d’accessibilité

Dans la présentation Ratchet & Clank: Rift Apart State of Play, il a suggéré que l’exclusivité PlayStation 5 contiendrait une myriade d’options d’accessibilité, et que celles-ci seraient détaillées à une date ultérieure. Eh bien, Insomniac Games a tenu cette promesse – le studio a révélé une liste exhaustive de fonctionnalités optionnelles pour aider les joueurs de nombreuses manières.

Dans le fil Twitter ci-dessous, le développeur passe en revue une longue liste de fonctionnalités d’accessibilité, ce qui en fait une lecture impressionnante:

Développer des jeux jouables et inclusifs pour des personnes d’horizons très divers est essentiel à notre mission chez Insomniac Games. Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des principales fonctionnalités d’accessibilité que vous pouvez vous attendre à voir le 11 juin prochain # RatchetPS5.# GAAD2021 #GAAD pic.twitter.com/1EOJFfIruv– Jeux insomniaques (@insomniacgames) 20 mai 2021

Après avoir traversé tout cela, Rift Apart semble rivaliser, ou peut-être surpasser, The Last of Us: Part II en matière d’accessibilité. En plus de choses comme des commandes inversées, des aides à la visée et un réticule permanent pendant le jeu, il existe des fonctionnalités originales très intéressantes. Vous aurez la possibilité de mapper tous les mécanismes de traversée à une seule entrée de bouton, de faire en sorte que vous ne tombiez pas des rebords, de mettre diverses options sur des raccourcis pour un accès facile, de changer certaines entrées de boutons maintenus à bascule, et bien plus encore.

Vous pouvez en savoir plus sur les efforts d’Insomniac ici, qui décrit plus en détail les options de difficulté, ainsi que toutes les options décrites dans le fil Twitter et plus encore. C’est formidable de voir tant d’efforts pour ouvrir le jeu à plus de joueurs. Que ce genre de chose continue longtemps.