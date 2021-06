Ratchet & Clank: Rift Apart Pre-Load est maintenant disponible sur PS5

Ratchet & Clank : Rift Apart est dans une semaine, les amis. La dernière entrée de la longue série d’Insomniac est presque à nos portes, et si vous êtes comme nous, vous dansez comme si vous aviez été frappé avec un Groovitron. L’exclusivité PlayStation 5 a fière allure et utilisera toutes les cloches et tous les sifflets pour créer une magnifique aventure de saut de dimension.

Si vous avez précommandé le jeu sur le PlayStation Store, la fenêtre de préchargement a commencé. Si vous voulez vous assurer que le jeu est installé et prêt à être lancé le jour du lancement, vous pouvez le télécharger dès maintenant et il se débloquera le 11 juin.

Comme cela a été découvert à la fin du mois dernier, la taille de téléchargement de Rift Apart est en fait assez petite. Le téléchargement est un 33,6 Go étonnamment svelte. Avez-vous des préchargements pour l’excursion imminente de Ratchet & Clank ? Regardez le compte à rebours dans la section commentaires ci-dessous.