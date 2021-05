Ratchet & Clank: Rift Apart Planets & Exploration Trailer est sorti

le Statut or était à Ratchet & Clank: Rift Apart entre-temps réalisé et donc la publication prévue du Exclusivités PS5 rien de plus sur le chemin. Pour alimenter l’anticipation des fans en attente, les responsables ont publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce mettant en vedette le Planètes et exploration dédie.

Ratchet & Clank: Rift Apart – La bande-annonce montre des planètes anciennes, nouvelles et alternatives

Celui avec le dernière bande-annonce a débuté Fête de sortie rapide pour le prochain jeu exclusif PS5 entre maintenant dans son prochain tour. Cette fois, il y a un petit aperçu du jeu de plateforme d’action planètes contenues à voir. Il y a, par exemple, Corson V, sur lequel Ville infâme ou le monde sauvage des Sargasses.

De plus, les développeurs d’Insomniac Games promettent non seulement de nouveaux mondes, mais aussi emplacements connus révisés ainsi que des versions alternatives emplacements anciens et nouveaux. Ceci est rendu possible par un mécanisme central dans « Rift Apart », car le Dr. Nefarious a ça Le tissu de la réalité est endommagé, c’est pourquoi différents univers se heurtent et nos héros sont naturellement en plein milieu.

De plus, le diverses options d’exploration brièvement allumé. Les nombreuses planètes peuvent être classiques à pied, sur le dos de certains Animaux ainsi que le bien connu rails à explorer. De plus, Lombax Ratchet a également appris de nouvelles astuces pour vous frayer un chemin à travers les niveaux. Comme le prince de Perse, par exemple, il peut maintenant aussi marcher le long de murs spéciaux.

dans le la prochaine bande-annonce est censée être l’histoire de « Ratchet & Clank: Rift Apart » sont au centre de l’attention. Cela tourne bien sûr autour de notre duo de héros éponyme, une fois de plus Le méchant Dr. Infâme doit arrêter. Le méchant voyage vers une réalité alternative. Lorsque Ratchet et Clank le suivent, ils sont séparés l’un de l’autre, avec le petit robot sur le Rivet guerrier Lombax se rencontre.

« Ratchet & Clank: Rift Apart » sortira le 11 juin 2021 exclusivement pour la PlayStation 5.