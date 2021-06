Ratchet & Clank: Rift Apart Patch 1.002 ajoute le mode 40FPS pour les téléviseurs 120Hz

Voici un ajout intéressant à Ratchet & Clank : Rift Apart trouvé dans le patch 1.002 : si vous possédez un téléviseur capable de fonctionner à 120 Hz, l’exclusivité PlayStation 5 augmentera la fréquence d’images de son mode fidélité à 40 images par seconde. Le correctif est disponible au téléchargement maintenant et fonctionne pour augmenter la fréquence d’images pour les téléviseurs qui peuvent gérer le boost. Avec une fréquence d’images plus élevée, le jeu fonctionnera encore mieux tout en conservant la qualité visuelle du mode de fidélité normal. Cette fréquence d’images particulière a été choisie car elle se divise également en 120 Hz des téléviseurs haut de gamme, ce qui signifie que la cadence d’images continue d’être uniforme.

Vous aurez besoin du bon téléviseur pour activer l’augmentation de la fréquence d’images, alors consultez notre guide sur le Meilleurs téléviseurs 4K pour PS5. Assurez-vous également de plonger dans les paramètres du jeu pour effectuer les étalonnages corrects. Le correctif corrige également de nombreux problèmes, bugs et problèmes. Le mode photo voit également un peu d’amour avec de nouveaux autocollants ainsi que des ajustements visuels et d’effets.

Voici toutes les notes de mise à jour pour Ratchet & Clank: Rift Apart mise à jour 1.002.

Nouvelles fonctionnalités

Ajout de nouveaux autocollants

Ajout de la possibilité de désactiver le Phantom Dash VFX

Ajout de la possibilité de désactiver le Phantom Dash VFX en mode photo

Ajout de la possibilité d’activer ou de désactiver l’armure en mode photo

Ajout d’arrière-plans de couleur au mode photo

Ajout du mode d’affichage 120 Hz, qui réduit la latence d’entrée lors de l’utilisation d’un écran compatible. Dans ce mode, la fréquence d’images cible pour le mode graphique Fidelity passe à 40 images par seconde

Ajout de « Skip Cutscenes » comme option pouvant être liée pour le D-pad

Ajout de l’option pour désactiver le message de montée en niveau et le ralentissement

Correctifs généraux et polonais