Ratchet & Clank: Rift Apart passe officiellement à l’or

Jeux insomniaques a annoncé que son prochain titre exclusif PS5 Cliquet et cliquetis: Rift Apart est devenu de l’or.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Comment sera vu l’E3 2021?

Le développeur a partagé la nouvelle le vendredi 14 mai sur son compte Twitter officiel, avec une courte vidéo du nouveau personnage. Rivet attraper un rayon d’or. Le clip comprend également une notification contextuelle PS5 qui dit « Gone Gold! »

«Nous sommes heureux d’annoncer que Ratchet & Clank: Rift Apart a déjà Gone Gold avant son lancement le 11 juin exclusivement sur Playstation 5A déclaré Insomniac Games. Going to Gold fait référence aux jeux vidéo prêts à être compressés en disques pour une distribution de masse.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Xbox fêtera ses 20 ans en novembre prochain

Ratchet & Clank: Rift Apart est le dernier jeu exclusif PlayStation d’Insomniac Games pour Sony, après Marvel Spider-Man: Miles Morales, sorti aux côtés de la PS5 l’année dernière.