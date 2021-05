Ratchet & Clank: Rift Apart passe à l’or, prêt pour la sortie de juin sur PS5

CRISTINA ONDYNA Façade douche verticale Or brossé 2 sorties THERMO UP - CRISTINA ONDYNA XT72296P

Adoptez l'innovation et l'élégance de la gamme THERMO UP avec cette façade de douche verticale Or brossé ! Les caractéristiques : Plaque laiton 95 x 262 mm Livré sans mécanisme Nombre de sorties : 2 Boutons et poignée laiton Finition : Or brossé pour un aspect ancien et charmant Réglage du débit A installer avec box CS81200 Garantie 8 ans Découvrez la nouvelle gamme Thermo up, une gamme innovante et pratique par son confort d'utilisation: activez la sortie d'eau, régulez le débit et réglez la température avec précision.