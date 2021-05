Ratchet & Clank: Rift Apart met en évidence de nouvelles armes et capacités

Ratchet & Clank: Rift Apart la bande-annonce de démonstration montre de nouvelles armes et visite du nouveau protagoniste Rivet.

La prochaine série de Jeu insomniaques dans la franchise Ratchet & Clank devrait être lancé le mois prochain. Avant le lancement, les développeurs ont partagé une nouvelle vidéo dans le cadre d’une série festive intitulée «Presque la soirée de lancement pour Zurkon Jr.«

Plus d’informations sur la mécanique de Rift Apart dans les trois premiers épisodes, y compris à quoi s’attendre d’une variété d’armes et de capacités de tournée uniques.

Pour commencer, la vidéo jette un premier regard sur la liste des armes que le joueur peut utiliser dans Ratchet & Clank: Rift Apart, y compris des armes de pointe. Lames Buzz et deux outils destructeurs appelés BlackHole Storm et Negatron Collider.

En outre, la vidéo montre certaines des capacités caractéristiques de Rift Apart pour le nouveau personnage jouable, Rivet, comme Rift Tether et Phantom Dash.

Ratchet & Clank: Rift Apart sortira exclusivement sur PS5 le 11 juin.