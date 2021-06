Ratchet & Clank: Rift Apart – Les localités des 25 boulons d’or (solution)

Vous cherchez les boulons d’or dans Ratchet & Clank : Faille à part? Alors vous êtes exactement ici! Cette Guider vous montre les emplacements de tous 25 boulons d’or dans l’aventure PS5.

Guide: Les emplacements de tous les boulons d’or dans Ratchet & Clank: Rift Apart

Corson V (3 boulons)

Boulon d’or # 1

Après avoir terminé la première mission principale en Ville infâme avoir terminé la tâche secondaire « Trouver le robot espion de la résistance » est à votre disposition. Allez au usine du côté ouest de la ville. A l’intérieur des salles de production, vous devez cliquer sur l’une des grandes cases ligne d’assemblage sauter pour arriver à l’arbre de saut du mur. Sautez sur le mur et vous découvrirez une autre chaîne de montage avec des boîtes et le boulon doré. Alors franchissez la chaîne de montage supérieure et le premier boulon en or est à vous.

Boulon d’or #2

Une fois que vous avez acquis la compétence Mur s’exécute vous pouvez utiliser le deuxième boulon d’or dans Ville infâme se casser. Descendez du Site d’atterrissage des navires juste à l’est et traverser la gorge avec un mur. Le boulon d’or attend déjà de l’autre côté.

Boulon d’or n°3

Traverse Discothèque de Nefarious et allez à l’endroit avec les arbres brillants, où vous devez vous battre contre un groupe d’adversaires. Vous pouvez emprunter une ruelle dans le coin qui vous amènera à une corniche où volent des voitures (voir flèche sur la carte). Sur un autre rebord éloigné, vous pouvez en voir un Fissure dimensionnelle. Tirez-vous là et vous serez juste devant le boulon d’or.

Sargasses (3 boulons)

Boulon d’or # 1

Vous pouvez obtenir ce boulon en or juste après le premier Puzzles d’anomalies dimensionnelles obtenu avec cliquetis. Courez avec Rivet derrière le grand bâtiment où se trouvait le puzzle dimensionnel ou où se trouve le lieu d’atterrissage. Vous voyez sur un île rocheuse une Fissure dimensionnelle, que vous pouvez tirer directement sur le boulon d’or.

Boulon d’or #2

Ce boulon doré est à peu près au centre de la carte, derrière un grand Réservoir avec liquide vert sur une plate-forme orange. C’est juste à côté d’un Site d’atterrissage de Trudi, vous pouvez donc choisir de simplement vous y rendre après avoir terminé une fois la mission principale sur les Sargasses.

Boulon d’or n°3

Vous ne pouvez obtenir le dernier boulon d’or des Sargasses qu’une fois que vous avez terminé la mission principale sur la planète. Puis le Tâche secondaire disponible dans lequel Mort vous demande Zurpstein obtenir pour Trudi. Dès que vous pouvez monter sur le dos de Trudi et voler avec elle au-dessus de la planète, dirigez-vous vers la formation montagneuse, située au centre de la carte. Le boulon d’or plane dans un grand Anneau en metalqu’il suffit de traverser.

Scarstu-Trümmerfeld / Zurkie`s (3 boulons)

Boulon d’or # 1

Va à Zurkie’s et inscrivez-vous au arène à. Le premier boulon en or est disponible dans le Trophée de bronze. Pour ce faire, relevez le défi : « Course de scarabées Ratzfatz – Contre-la-montre : terminez le parcours Flitzkäfer ! Vite! »

Boulon d’or #2

Diplômé dans le L’arène de Zurkie le défi suivant im Coupe d’argent: « Lutte antiparasitaire : éliminez 50 parasites avant que le gaz toxique ne vous tue. »

Boulon d’or n°3

Ce boulon d’or est juste à côté du plate-forme d’atterrissage centrale. Vous ne le voyez pas ? Eh bien, il flotte après tout sous la plate-forme. Vous ne pourrez pas tomber du bord et le boulon d’or avec un Sprint fantôme attraper.

Savali (3 boulons)

Boulon d’or # 1

Vous pouvez voir le boulon au sud-ouest de la avant-poste central voir flotter sur un rocher pour s’y rendre, mais il faut faire un long détour. Aller à la gorge au nord de la carte grand arbre aux feuilles rouges (voir flèche sur la carte). Un itinéraire part de là trois interrupteurs d’étage vertqu’il faut se précipiter le plus vite possible. Alors parcourez la route avec les bottes de vol stationnaire, qui mène au sud-est. Avez-vous activé tous les commutateurs, vous pouvez Porte dimensionnelle ouvert, ce qui vous amène directement au boulon d’or.

