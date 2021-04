Ratchet & Clank: Rift Apart lance une nouvelle bande-annonce passionnante

Ratchet & Clank: Rift Apart Le développeur Insomniac Games a publié une nouvelle vidéo du jeu pour la prochaine PlayStation 5 du titre avec une foule de nouveaux détails à ce sujet.

Cela inclut, mais sans s’y limiter, la révélation très attendue du nom officiel du nouveau personnage féminin de Lombax qui est apparu dans les bandes-annonces précédentes. Lorsque Ratchet & Clank: Rift Apart sortira sur PS5 le 11 juin, tout le monde pourra dire bonjour à Rivet pour lui-même.

Rivet est un combattant de la résistance Lombax d’une autre dimension, où la vie organique est chassée par le mal Empereur Nefarious« , Il dit Marcus Smith, Directeur créatif de IJeux nsomniac, dans le cadre du nouveau billet de blog PlayStation.

La bande-annonce montre des endroits comme Ville infâme et versions dimensionnelles de Sargasses Oui Torren IV, ainsi que de nouvelles armes et mécanismes. Si la nouvelle bande-annonce du jeu vous donne envie d’en savoir plus, vous n’avez pas à attendre longtemps car un nouvel état de jeu a été annoncé qui se concentrera sur Ratchet & Clank: Rift Apart plus tard cette semaine le 29 avril à 17h. ET / 14h00 PT.

Comme indiqué ci-dessus, Ratchet & Clank: Rift Apart devrait sortir exclusivement pour Playstation 5 11 juin.