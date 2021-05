Ratchet & Clank: Rift Apart Guns and Devices Trailer est sorti

Après le Statut or du prochain jeu de plateforme d’action Ratchet & Clank: Rift Apart a été annoncé, la machine marketing entre maintenant lentement en jeu. Aujourd’hui, Insomniac Games a publié une nouvelle bande-annonce qui vous donnera un aperçu de la de nombreuses armes et appareils du jeu exclusif PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Une nouvelle bande-annonce montre diverses armes en action

On peut admirer l’action dans la nouvelle vidéo «Rift Apart», entre autres Radiateur à fente, avec lequel notre Lombax se connecte via un portail à proximité à un téléporté vers un autre endroit. De plus, le nouveau Sprint fantôme montré à la fois Ratchet et le personnage principal féminin Rivet peut utiliser. Ce faisant, ils échappent aux attaques en disparaissant complètement de la réalité pendant une courte période.

En attendant, tu préfères ça attaque directe, vous pouvez également admirer diverses armes en action dans la bande-annonce, avec lesquelles vous pouvez également utiliser des projectiles ordinaires Tirez sur la foudre ou vos adversaires enfermer dans des glaçons pouvez. Grâce au contrôleur DualSense de la PlayStation 5, cela devrait être encore mieux dans « Ratchet & Clank: Rift Apart » que dans toutes les parties précédentes de la série.

Au fait, c’est probablement juste que première partie d’une série de bandes-annonces, la dite « Fast Release Party ». Dans la prochaine ramification de cette fête, les planètes que nous sommes autorisés à explorer dans le rôle de Ratchet et Rivet au cours de la plate-forme d’action seront examinées plus en détail.

Nos héros dans «Ratchet & Clank: Rift Apart» pourront certainement utiliser toute cette puissance de feu ainsi que les différents appareils. Dans leur nouvelle aventure voyage Dr. Nefarious dans une réalité alternativedans lequel il gagne toujours. Bien sûr, notre duo dynamique le suit, mais ils sont séparés les uns des autres. Alors que Ratchet doit se débrouiller seul au début, il est Clank avec rivet sur la route.

« Ratchet & Clank: Rift Apart » sortira le 11 juin 2021 exclusivement pour la PlayStation 5.