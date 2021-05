Ratchet & Clank: Rift Apart aura un trophée Platine très atteignable

Ratchet & Clank: Rift Apart sort dans moins d’un mois, et nous ne pouvons vraiment pas attendre. L’exclusivité PlayStation 5 a l’air génial, avec le charme et la vibrance typiques de la série en plein écran, amplifiés par le grognement supplémentaire de la nouvelle console. Vous pouvez lire nos réflexions sur le jeu de plateforme d’action dans notre aperçu pratique, mais oui, nous sommes ravis.

Quoi qu’il en soit, le prochain grand jeu exclusif de Sony semble partager quelque chose en commun avec ses partenaires stables. Selon le directeur du jeu Mike Daly, Rift Apart aura une liste de trophées assez simple et un platine facilement atteignable.

« Je peux dire que notre conception de trophées pour ce jeu est encore une fois assez permissive », a-t-il déclaré à IGN India, ajoutant qu’il est possible d’obtenir tous les trophées du jeu « en une seule partie ». Daly stipule que, si les joueurs veulent faire cela, ils devront toujours « être assez minutieux dans la façon dont vous abordez le jeu », ce qui signifie que vous devrez passer du temps à explorer pleinement le titre PS5 si vous voulez un trophée complet. cabinet. «Si vous êtes le type de joueur qui embrasse vraiment le jeu et l’aime, nous allons vous permettre d’obtenir le Platine sans perdre votre temps», déclare Daly.

Cependant, il dit qu’il y aura d’autres défis pour les joueurs qui cherchent à augmenter la difficulté. Daly décrit ce qui ressemble à un mode New Game Plus: « Nous avons un mode défi qui vous permet de recommencer depuis le début de l’histoire, mais avec votre héros et votre arsenal entièrement nivelés, et une poignée de gadgets. » Il souligne également que le jeu aura « une grande variété de niveaux de difficulté », donc même si le Trophée Platine est assez facile, Rift Apart aura d’autres moyens de vous mettre à l’épreuve.

Sony agit depuis quelques années maintenant sur l’idée d’une simple liste de trophées, et si vous nous le demandez, les titres propriétaires du détenteur de la plate-forme ont tendance à avoir les meilleurs ensembles de bibelots. Nous sommes heureux que cela se poursuive avec R&C – que Plat aura fière allure sur notre étagère numérique.