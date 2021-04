Ratchet & Clank: Rift Apart apparaît dans le gameplay PS5 comme le titre phare de la prochaine génération

Tard dans la journée, une édition State of Play nous a offert un tout nouveau gameplay pour le prochain blockbuster PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart. La présentation de 15 minutes n’a pas seulement montré Rochet et le nouveau Rivet de combat de résistance Lombax en action mais aussi illustré à quel point le jeu du Technologie PS5 avantages.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Le gameplay PS5 montre à quel point l’aventure peut bénéficier de la console de nouvelle génération

Le développeur Insomniac Games a Ratchet & Clank: Rift Apart depuis le début pour le PS5 conçu et donc l’action-aventure utilise habilement le Fonctionnalités de la console nouvelle génération. Cela a été précisé dans la présentation du gameplay:

Temps de chargement ultra-rapides: Les éléments de base du jeu « Rift Apart » sont les Sauts dimensionnels . Ratchet et Rivet peuvent sauter dans d'autres dimensions à une vitesse fulgurante à travers les fissures du continuum spatio-temporel. Merci SSD PS5 la transition fonctionne de manière totalement transparente! Le nouveau monde du jeu se charge immédiatement et vous pouvez jouer sans aucune interruption.

Look fabuleux: Selon les développeurs eux-mêmes, « Rift Apart » est le jeu le plus complexe et le plus beau sur le plan graphique d'Insomniac Games à ce jour. Pas étonnant: Technologie de lancer de rayons et Graphiques 4K laissez les mondes briller dans un éclat incroyablement grand. De plus, les zones regorgent de vie et d'action grâce à la puissance de calcul puissante de la console.

Retour haptique: Comme le montre la présentation du gameplay, vous sentirez chaque projectile et encore plus directement entre vos mains grâce au retour haptique du contrôleur.

Déclencheurs adaptatifs: De nombreuses armes auront plusieurs modes de tir. Si vous êtes équipé d'un blaster, vous pouvez pratiquement coups uniques tirer lorsque vous appuyez un peu sur le bouton de l'épaule. Mais si tu pousses jusqu'au bout, alors l'arme tire dedans Mode de tir rapide . D'autres armes offrent à leur tour des fonctionnalités différentes grâce à la gâchette adaptative.

Son 3D: Le son 3D est également utilisé et devrait, les mondes toujours plus immersif apparaître.

Ratchet & Clank: Rift Apart impressionne dans le gameplay de la PS5 avec les fonctionnalités de nouvelle génération incroyablement bien implémentées. © Sony Interactive Entertainment

Qu’est-ce qui a été montré d’autre sur le jeu dans l’état des lieux?

D’une part, certaines planètes anciennes reviendront dans une toute nouvelle splendeur, d’autre part, «Rift Apart» propose également des zones complètement nouvelles. Au début de la présentation, Ratchet aborde l’un des méchants Dr. Nefarious contrôlé métropole environ. Grâce au lancer de rayons et à une technologie avancée, les anciennes planètes devraient être (presque) méconnaissables.

Vous serez Rivet jouer dans leur propre histoire, ce qui est très différent de la vision de Ratchet de l’intrigue. Les deux vivent des histoires différentes tant qu’ils sautent à travers l’omnivers séparément.

Ce sera encore une fois énorme Arsenal d’armes donner – chacun plus farfelu que l’autre. Cette fois, vous pouvez acheter l’équipement à une femme robot. Ratchet et Rivet auront leur propre sélection d’armes et d’actions.

Le petit Robot cliquetis peut montrer à nouveau ce qu’il a dans la poire et sera jouable dans ses propres domaines, qui sont probablement caractérisés par une forte concentration sur les énigmes.

Aussi nouveau:

Pour la première fois dans la série, il y a un mode photo

Combats d’arène

Sélection de nouvelles armures différentes

le État des lieux avec le nouveau Gameplay de Ratchet & Clank peut être vu ici: