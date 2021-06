Ratchet & Clank : Rift Apart – Aperçu des notes : voici ce que dit la presse à propos du titre exclusif PS5

Le jeu de tir à la troisième personne sortira le 11 juin Ratchet et Clank : Rif à part exclusivement pour PS5. L’embargo sur les signalements tombera le 8 juin, c’est pourquoi il existe déjà des premières critiques de « Ratchet and Clank: Rif Apart ». Nous vous donnons un aperçu de toutes les notes actuelles du jeu et vous en disons plus sur Avantages et inconvénients de « Ratchet and Clank: Rif Apart ».

Les notes pour Ratchet and Clank: Rif Apart

Avec la publication des critiques de « Ratchet and Clank: Rif Apart » d’Insomniac Games, on se fait une bonne impression de ce qui nous attend réellement dans le jeu de tir à la troisième personne. Dans notre Revue Vue d’ensemble Nous allons vous montrer comment les testeurs précédents ont évalué le jeu, ce qu’ils aiment dans « Ratchet and Clank: Rif Apart » et ce qu’ils auraient préféré voir différemment.

Sont particulièrement dignes d’éloges :

Beau titre (grâce au ray tracing, entre autres)

superbes animations

Les fonctions DualSense sont utilisées intelligemment

Cela rend le maniement des armes très intuitif

humour cool

Véritable sentiment Netx Gen / Montre ce que la PS5 peut faire

Temps de chargement très rapides (ou inexistants)

cinq niveaux de difficulté différents

New Game + en fin de campagne aiguise l’appétit pour un second tour

beaucoup d’objets de collection

En revanche, sont critiqués :

Certains tests rapportent des plantages

la synchro allemande est décrite comme un peu trop terne

Ratchet et Rivet ne diffèrent guère l’un de l’autre en termes de gameplay

L’IA semble un peu stupide parfois

Les mini boss pourraient être plus variés

Moyenne métacritique (au 8 juin 2021, 16 h 15)

PS5 : 89 (basé sur 49 avis)

Aperçu de l’évaluation de la presse

45secondes.fr : Prix ​​Platine

Prix ​​Platine TB247 : 5/5

Venturebeat : 5/5

Appuyez sur démarrer : 9,5

WCcftech : 9,5

Point de jeu : 9

IGN : 9

Informateur de jeu : 9

Le joueur : 4,5 / 5

Alliés faciles : 8,5

Notre avis sur Ratchet and Clank : Rif Apart

Nous avons également été autorisés à tester de manière approfondie « Ratchet and Clank: Rif Apart » avant sa sortie, et nous vous le décrivons dans notre revue 45secondes.fr notre avis sur le jeu de tir à la troisième personne d’Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment.