Ratchet & Clank: Le rivet de Rift Apart est exprimé par Jennifer Hale

Après nous avoir fait connaître la nouvelle femme Lombax dans Ratchet & Clank: Rift Apart, le développeur Insomniac Games a révélé que le nouveau personnage était exprimé par Jennifer Hale. Peut-être mieux connue pour son travail en tant que femme commandant Shepard dans la trilogie Mass Effect, la prolifique doubleuse prête sa voix à l’exclusivité PlayStation 5 arrivant le 11 juin 2021.

Le studio californien a confirmé la nouvelle sur Twitter, déclarant: « Maintenant que vous connaissez mieux Rivet, certains d’entre vous ont été curieux de connaître sa voix. Nous sommes ravis de vous annoncer que [Jennifer Hale] exprime notre mystérieux nouveau Lombax dans # RatchetPS5! « Vous connaissez peut-être Hale sous le nom de Naomi Hunter de Metal Gear Solid, Samus Aran dans Metroid Prime, ou Rosalind Lutece dans BioShock Infinite. Vous pouvez consulter toute l’étendue du travail de Jennifer Hale ici, qui remonte à 1994. Il est donc prudent de dire que Rivet est entre de très bonnes mains.

Si vous avez manqué les nouvelles plus tôt dans la journée, Ratchet & Clank: Rift Apart sera au centre d’un livestream State of Play ce jeudi, mais vous pouvez avoir un nouveau regard sur le jeu avec une nouvelle bande-annonce de gameplay. De quel jeu reconnaîtriez-vous le plus Jennifer Hale? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.