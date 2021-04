Ratchet & Clank: La bande-annonce du gameplay de Rift Apart semble tout simplement sublime

Phwoar, récupérez ce nouveau trailer pour Ratchet & Clank: Rift Apart. L’exclusivité PlayStation 5 approche de sa date de sortie du 11 juin 2021, ce qui signifie qu’il est temps pour beaucoup plus de séquences de jeu. Insomniac Games utilise également la bande-annonce pour révéler le nom de la mystérieuse femme Lombax. C’est Rivet! C’est le même nom que les fans de la série avaient tenté de deviner, alors ils avaient raison.

Près de deux minutes d’action présentent un gameplay rapide ainsi que de superbes cinématiques – nous avons même un autre aperçu de Ratchet en utilisant le SSD PS5 et en le lançant facilement via les portails. De nouveaux endroits tels que Nefarious City sont inclus aux côtés d’aperçu des anciens favoris Sargasso et Torren IV, sauf avec une touche d’une autre dimension. Ce n’est pas tout, car Sony a annoncé un flux en direct State of Play pour jeudi prochain, où plus de 15 minutes de jeu seront révélées ainsi que quelques autres révélations.

Avez-vous apprécié cette nouvelle bande-annonce de Ratchet & Clank: Rift Apart? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.