Ratchet & Clank: la bande-annonce de lancement de Rift Apart PS5 est un pur battage médiatique

Ratchet & Clank: Rift Apart sort demain (!!!) dans le monde entier, et voici une dernière bande-annonce pour sécuriser votre battage médiatique. Cette bande-annonce de lancement présente l’intrigue et comprend de nouvelles scènes du jeu final, dont une seconde ou deux d’un nouveau méchant interdimensionnel. Ooh, ces gens insomniaques sont des taquineries, n’est-ce pas ?

Nous avons absolument adoré le jeu, lui attribuant un 8/10 dans notre critique : « Le combat familier est rehaussé par la mise en œuvre exceptionnelle de DualSense, tandis que la conception de gameplay imaginative d’Insomniac Games rend chaque planète intéressante et engageante. Ce n’est pas un jeu de plateforme particulièrement difficile, et ce n’est pas nécessairement tout à fait original, mais ce n’est pas nécessaire. C’est l’un de ces jeux qui est vraiment très bon.