Ratchet And Clank est actuellement gratuit sur PS4 et PS5

Covid-19 a eu un impact si brutal sur de nombreuses personnes et industries en 2020. 2021 cherche à être un peu mieux à cet égard alors qu’une partie du pays s’ouvre, mais des précautions sont toujours en place. C’est une bonne chose car il serait dévastateur pour le pays de vivre encore plusieurs mois de cette terrible maladie.

Alors que le pays résiste encore à cette pandémie, Sony a lancé sa deuxième initiative Play at Home. Le premier a eu lieu l’année dernière en avril, ce qui les a vus offrir des offres décentes. C’était leur façon d’inciter les joueurs à rester à la maison, à rester en sécurité et à s’amuser à jouer à des jeux vidéo.

Cette deuxième initiative ne semble pas différente. À l’heure actuelle, Cliquet et Clank est désormais gratuit sur PlayStation 4 et 5. C’est le remake de 2016, qui est essentiellement une ré-imagination du premier jeu de la série.

Développé par Insomniac Games, Cliquet et Clank publié avec des critiques majoritairement positives pour son gameplay, ses graphismes améliorés et ses nouveaux designs. C’est définitivement une expérience incontournable si vous avez suivi cette série d’action-aventure au fil des ans.

Ce que les fans ont vraiment aimé dans ce remake, c’est l’introduction d’éléments nouveaux et anciens. Vous avez à nouveau le duo dynamique Ratchet et Clank, la plupart des segments étant exécutés par Ratchet. Clank agit en tant qu’assistant de traversée et effectue la plupart de ses combats au corps à corps. Il est également essentiel pour résoudre des énigmes.

Les environnements n’ont jamais été aussi dynamiques que dans ce remake et les nouvelles armes donnent même aux fans de retour de la série une nouvelle excitation lorsqu’ils éliminent des menaces hostiles.

Les joueurs peuvent profiter de plusieurs chemins dans chaque environnement, mais chaque niveau est présenté de manière linéaire pour la plupart. Dans l’ensemble, c’est un remake assez solide qui intègre certains des meilleurs éléments de la série tout en introduisant de nouveaux aspects qui le font avancer.

Si vous n’avez pas eu la chance d’y jouer, c’est le bon moment grâce à son prix gratuit. Encore une fois, vous pouvez le récupérer sur PS4 et PS5. La pandémie semble se calmer, mais jusqu’à ce qu’elle soit officiellement terminée, au moins Sony offre aux joueurs au foyer une façon amusante de passer le temps. Vous pourriez certainement faire bien pire en termes d’offres gratuites.

Cliquet et Clank a beaucoup de cœur et d’éléments amusants que vous apprécierez tout au long de votre partie.