“Ratched” sur Netflix : vers un succès à la “American Horror Story” ?

Avec «Ratched», le créateur de «American Horror Story» Ryan Murphy raconte le préquel du film classique «Vol au-dessus d’un nid de coucou». Pour cela, il a également retenu quelques vieilles connaissances avec lui – surtout la vétéran de “AHS” Sarah Paulson.

Si vous regardez les premières photos de “Ratched”, vous pourriez presque penser que c’est la prochaine saison de “American Horror Story”: une institution psychiatrique, des patients partiellement défigurés, une humeur sombre et bien sûr l’actrice régulière et incontournable d’AHS, Sarah Paulson. Et en fait, “Ratched” est même produit par le créateur de “AHS” Ryan Murphy, qui présente déjà la troisième série de son contrat exclusif de 300 millions de dollars avec Netflix après “The Politician” et “Hollywood”.

Sa nouvelle série n’a rien à voir avec son hit télévisé effrayant (pour la nouvelle saison de laquelle nous devons attendre un peu plus longtemps à cause de Corona), mais avec un classique du cinéma cinq fois oscarisé …

Get ready for a new nightmare from American Horror Story Creator Ryan Murphy. #RATCHED. SEPT 18. NETFLIX pic.twitter.com/BzFuN5JIIh — AHS X (@ahsnews_feed) July 29, 2020

“Vol au dessus d’un nid de coucou”oui, mais avant…

“Ratched” troue sa source dans le roman “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” * ou sa version cinématographique de 1975, dans lequel Jack Nicholson s’est battu avec la diabolique sœur Mildred Ratched en tant que détenue psychiatrique en bonne santé mentale. Jack Nicholson et Louise Fletcher qui incarnait Ratched ont reçu un Oscar à l’époque (tout comme le réalisateur Milos Forman, le scénario et le film lui-même).

“Ratched” commence donc 15 ans plus tôt, en 1947, lorsque le personnage principal désormais joué par Sarah Paulson prend un emploi dans une clinique psychiatrique en Californie, où des expériences douteuses sont menées. Alors que Mildred se fait passer pour une infirmière modèle, une obscurité fatidique grandit progressivement en elle …

En plus de Sarah Paulson, «Ratched» comprend également ses collègues «American Horror Story» Finn Wittrock et Jon Jon Briones, ainsi que la star de «Sex And The City» Cynthia Nixon, Amanda Plummer («Pulp Fiction»), Vincent D’Onofrio (“Daredevil”), Corey Stoll (“House Of Cards”) et Sharon Stone.

L’équipe de production comprend également la star hollywoodienne Michael Douglas, qui a déjà produit «Vol au dessus d’un nid du coucou» et a également remporter un Oscar pour cela.

Puis “Ratched” démarrera sur Netflix .La première saison de huit épisodes de “Ratched” sortira dans le monde entier le 18 septembre 2020 par Netflix. Une deuxième saison tout aussi longue a également été commandée.

