Ratatouille: La comédie musicale TikTok se transforme en production musicale live

Ratatouille: The TikTok Musical sera disponible en streaming sur TodayTix à partir du 1er janvier.

Ratatouille: la comédie musicale TikTok arrive sur un écran d’ordinateur près de chez vous pour une représentation spéciale d’une nuit au profit de The Actors Fund.

Le mois dernier, les créatifs incroyablement talentueux de TikTok se sont réunis pour créer leur propre production musicale. Avec Broadway malheureusement fermé en raison de la pandémie de coronavirus, Ratatouille a rempli un trou dans le cœur de tous les amateurs de théâtre musical et il a rapidement pris le contrôle de la plate-forme.

le Ratatouille agenda (ou Ragenda, si vous voulez) a été inspiré par une chanson écrite par TikToker Emily Jacobson (@e_jaccs) intitulée «Remy the Ratatouille». La chanson a en fait été postée en août et bientôt des compositeurs, des chanteurs, des danseurs et d’autres ont donné leur propre tournure aux personnages et aux chansons du film de 2007, donnant vie à Ratatouille: la comédie musicale.

LIRE LA SUITE: Les gens ont créé une comédie musicale Ratatouille sur TikTok et c’est magnifique



Ratatouille: La comédie musicale TikTok se transforme en une production musicale en direct. Image: Disney Pixar, @e_jaccs via TikTok

Mercredi 9 décembre, Seaview Productions a annoncé qu’elle produirait et diffuserait la comédie musicale le 1er janvier 2021. «Cet événement offre une occasion unique de tirer parti de cet extraordinaire élan de créativité et de galvaniser l’énergie derrière ce moment viral pour créer une réponse inattendue, sans précédent et historique », lit-on sur leur site Web.

« Parmi les nombreuses chansons incroyables qui émanent de ce moment, ‘Anyone Can Cook’ de @chamberlin_kevin déclare si vivement que tout le monde peut cuisiner et créer. Alors que nous tournons la page sur une nouvelle année, nous ne pouvons penser à aucune meilleure façon de célébrer la création et créateurs que Ratatouille: la comédie musicale TikTok. «

Il n’a pas été confirmé quelles stars de TikTok seront impliquées dans la production, mais plus de détails devraient être annoncés prochainement. En espérant que nous arrivons à des numéros musicaux populaires comme «Tango pour Colette et Linguini», «Trash is Our Treasure» et THEE classique «Ode to Remy».

Produit de Ratatouille: la comédie musicale TikTok ira à The Actors Fund, qui fournit une aide financière, un logement abordable et des soins de santé à ceux de l’industrie du divertissement. La comédie musicale sera disponible en streaming sur TodayTix à partir du 1er janvier à 19 h HE pendant 72 heures.

Vous pouvez acheter un billet pour 5 € ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂