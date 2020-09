Rassurez-vous, Cyberpunk 2077 ne fera pas 200 Go

Nous attendons tous avec impatience la date estimée pour pouvoir jouer Cyberpunk 2077, un titre développé par le studio polonais CD Projekt Rouge Depuis sa présentation lors de l’événement Xbox à l’E3, bien qu’il y ait déjà eu des données d’avant, les attentes ont augmenté avec chaque information qu’ils nous ont fournie de l’étude, bien que malheureusement le jeu ait été retardé jusqu’à deux fois.

Un titre qui tirerait le meilleur parti de nos ordinateurs, puisque vraisemblablement aura une bonne optimisation, pour essayer d’obtenir la meilleure expérience et immersion possible. Cyberpunk 2077 sera disponible à la fois pour la génération actuelle et pour celle à venir, en plus d’avoir des corrections et des correctifs d’amélioration pour tirer le meilleur parti des nouvelles consoles. Ça oui, il faudra attendre quelque temps pour le recevoir, très probablement, ce sera dans les premiers mois de 2021.

Exigences possibles de Cyberpunk 2077

Les exigences pour Cyberpunk 2077 pour PC, bien que nous ayons tous imaginé qu’il aurait une taille importante, en raison de sa qualité, de sa complexité et de ses détails. Eh bien, ce n’est pas le cas, car selon le direct de la communauté de CD Projekt Rouge, Marcin Momot, le titre aura un poids beaucoup plus faible, ressemblant à tout autre jeu moderne. Quelque chose d’assez curieux de voir que les jeux avec des exigences moindres et des fonctionnalités de qualité inférieure occupent une grande taille sur notre disque de stockage interne, avec un poids extrêmement absurde.

Tandis que le @CyberpunkGame les exigences système ne sont pas encore terminées (elles arrivent bientôt!), je voulais aborder ce sujet depuis reddit. Le jeu ne prendra pas 200 Go une fois installé. Vous pouvez vous attendre à ce que l’espace disque dur requis soit au même niveau que les autres titres modernes. pic.twitter.com/tRigjPWLfC – Marcin Momot (@ Marcin360) 2 septembre 2020

De plus, il a également confirmé dans son tweet que nous pourrons bientôt connaître les exigences minimales et recommandées pour profiter du jeu sur nos ordinateurs. Par conséquent, nous devrons encore attendre encore quelques semaines pour connaître en détail le reste des exigences que vous nous poserez Cyberpunk 2077, dont vous vous souvenez, sera disponible le 19 novembre 2020 sur Xbox One et PC.