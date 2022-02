Rashida Jones prête à jouer dans Sunny pour Apple TV+

Rashida Jones (Parcs et loisirs) devrait jouer dans la production Apple TV+, Ensoleillé. Selon la date limite, Ensoleillé est un drame comique noir d’une demi-heure de 10 épisodes créé par Katie Robbins (L’affaire, le dernier magnat) et réalisé par Lucy Tcherniak (Station onze, la fin du putain de monde).

Écrit par Robbins, Ensoleillé est basé sur le livre Manuel sombre par l’écrivain irlandais primé basé au Japon, Colin O’Sullivan. La comédie noire met en vedette Jones dans le rôle de Suzie, une Américaine vivant à Kyoto, au Japon, dont la vie est bouleversée lorsque son mari et son fils disparaissent dans un mystérieux accident d’avion. En guise de «consolation», elle a donné Sunny, l’un des nouveaux robots domestiques fabriqués par la société d’électronique de son mari. Suzie en veut aux tentatives de Sunny de combler le vide dans sa vie. Cependant, ils développent progressivement une amitié inattendue alors qu’ils découvrent la sombre vérité de ce qui est vraiment arrivé à la famille de Suzie, s’empêtrant dangereusement dans un monde que Suzie n’a jamais connu.

Rashida Jones jouera Suzie dans le drame mystérieux de l’accident d’avion

Jones et Robbins produiront la série avec Tcherniak, ainsi que Ravi Nandan et Jess Lubben pour A24.

Ensoleillé marque la deuxième collaboration entre Apple, A24 et Jones après celle de Sofia Coppola Avec des glaçons aux côtés de Bill Murray; Le service de streaming continue de rechercher du contenu original et poursuit sa relation continue avec le studio indépendant. Il s’agit également du troisième projet de Jones sur Apple TV + dans l’ensemble. Elle sera également vue ensuite dans La laine, la prochaine série dramatique du streamer basée sur la trilogie de romans dystopiques à succès de Hugh Howey. Jones est remplacé par UTA et Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham. L’actrice a récemment joué aux côtés de Peter Sarsgaard dans le drame de Sundance Le son du silence et avait des rôles de soutien dans les films de 2018 Étiqueter et Zoé. Jones est un collaborateur fréquent de Kenya Barris, jouant et produisant AF noir ainsi que les deux Noirâtre et Mixte dans un rôle d’invité.





Robbins était un scénariste-producteur des saisons quatre et cinq de Showtime L’affaire et était doté de Le dernier magnat. Elle était dernièrement productrice consultante sur Parti des cinq. Elle est remplacée par UTA, Aaron Kogan Management et Lichter Grossman.

Tcherniak est connue pour ses réalisations dans Station onze et La fin du putain de monde et la prochaine série limitée de Peacock Angelyne. Elle est remplacée par CAA, Grandview et Independent Talent.

Bien qu’aucune date de sortie pour la série n’ait été annoncée, nous savons que la série devrait bientôt tourner au Japon.





