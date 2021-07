Rare tortue de mer à deux têtes trouvée sur une plage de Caroline du Sud ; l’image devient virale

28 juil. 2021 23:03:24 IST

Une photo d’une tortue de mer à deux têtes, qui a été trouvée sur une plage de Caroline du Sud aux États-Unis, attire actuellement l’attention de tous sur les réseaux sociaux. L’une des patrouilles de tortues marines du parc a repéré la créature à deux têtes dans le parc d’État d’Edisto Beach. Publiée par South Carolina State Parks sur Facebook, l’image intrigante est devenue virale. Selon le parc, cela pourrait être le résultat d’une mutation génétique.

« Trois à cinq jours après qu’un nid de tortues marines montre des signes d’une urgence majeure, nous creusons pour déterminer le succès du nid en comptant les œufs éclos, les œufs non éclos et parfois aussi en trouvant des nouveau-nés vivants », indique la publication virale. un coup d’oeil ci-dessous:

La tortue à deux têtes a été trouvée lors d’un inventaire de routine des nids de tortues marines et les patrouilles de tortues marines du parc l’ont finalement relâchée dans l’océan. Partagé le 24 juillet, le post a recueilli plus de 1,8 000 réactions, 216 commentaires et 1 000 partages.

Dans le message, le parc a en outre expliqué que les bénévoles déterrent les nids de tortues marines afin de compter le nombre de bébés tortues vivantes ainsi que les œufs éclos et non éclos.

Bien qu’il s’agisse de la première tortue à deux têtes trouvée par cet équipage en particulier, de telles créatures ont également été repérées en Caroline du Sud dans le passé.

Pour les non avertis, les patrouilles de tortues marines aux États-Unis sont les bénévoles qui parcourent les plages à la recherche de nids de tortues caouannes de juin à août. En dehors de cela, les volontaires ramassent également des déchets et remplissent des trous avec du sable qui pourraient créer des difficultés pour les tortues en éclosion.

