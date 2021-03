Rare relique de supernova trouvée au cœur de notre Voie lactée

L’observatoire de rayons X Chandra de la NASA a découvert les restes d’un type rare d’explosion stellaire près du centre de la Voie lactée.

Les supernovas sont explosions stellaires qui ensemencent la galaxie d’éléments vitaux pour la vie. Sagittaire A Est (ou Sgr A Est) est un vestige de supernova qui se trouve près de Sagittaire A * – le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Ce reste de supernova est le premier exemple connu dans notre propre galaxie de la Voie lactée d’un type inhabituel d’explosion stellaire naine blanche appelée supernova de type Iax, selon une déclaration de l’Observatoire de rayons X de Chandra.

« Bien que nous ayons trouvé des supernovae de type Iax dans d’autres galaxies, nous n’avons pas identifié de preuves pour une dans la Voie lactée jusqu’à présent », Ping Zhou, auteur principal de l’étude de l’Université de Nanjing en Chine, dit dans la déclaration . « Cette découverte est importante pour comprendre la myriade de façons dont les naines blanches explosent. »

L’observatoire de rayons X Chandra de la NASA a capturé un reste de supernova appelé Sagittaire A Est (Sgr A Est) près du centre de notre galaxie de la Voie lactée. (Crédit d’image: rayons X: NASA / CXC / Nanjing Univ./P. Zhou et al. Radio: NSF / NRAO / VLA)

Il existe différents types d’explosions stellaires, allant de celles déclenchées par l’effondrement d’étoiles massives à celles déclenchées par des étoiles naines blanches qui ont extrait trop de matière d’une étoile compagnon ou sont entrés en collision avec une autre naine blanche.

Les explosions de naines blanches – généralement désignées comme des supernovas de type Ia – sont une source importante de chrome, de fer et de nickel dans l’univers. Cependant, en utilisant les observations de Chandra, les astronomes ont découvert que Sgr A East produisait différentes quantités relatives de éléments essentiels et a créé une explosion moins puissante qu’une supernova de type Ia typique, suggérant qu’il s’agit plutôt d’une supernova de type Iax, selon le communiqué.

«Ce résultat nous montre la diversité des types et des causes de explosions naines blanches , et les différentes façons dont ils fabriquent ces éléments essentiels « , a déclaré Shing-Chi Leung, co-auteur de l’étude du California Institute of Technology. » Si nous avons raison sur l’identité des restes de cette supernova, ce serait l’exemple connu le plus proche de la Terre. «

Pour expliquer les différences observées entre ces deux types de supernovas, les astronomes ont suggéré des réactions thermonucléaires, qui déclenchent des explosions stellaires, se déplacent plus lentement à travers étoiles naines blanches qui aboutissent à des supernovas de type Iax par rapport aux supernovas de type Ia. Des réactions thermonucléaires plus lentes entraîneraient des explosions plus faibles et, par conséquent, la libération de différentes quantités d’éléments produits dans l’explosion. Une partie de la naine blanche peut également être laissée pour compte lors des supernovas de type Iax, selon le communiqué.

En plus des données radiographiques de Chandra, les astronomes ont utilisé des modèles informatiques pour simuler des mouvements lents réactions nucléaires dans les étoiles naines blanches. Les modèles informatiques ont soutenu les observations de Chandra de Sgr A Est, suggérant qu’il s’agit d’un reste de supernova de type Iax.

« Ce reste de supernova est à l’arrière-plan de nombreuses images Chandra du trou noir supermassif de notre galaxie prises au cours des 20 dernières années », a déclaré Zhiyuan Li, co-auteur de l’étude de l’Université de Nanjing, dans le communiqué. « Nous avons peut-être finalement compris ce qu’est cet objet et comment il est devenu. »

Leurs conclusions ont été publié le 10 février dans The Astrophysical Journal.

