Rare a retardé le lancement de la septième saison de Sea of ​​Thieves

Rare a déclaré le report du lancement de la septième saison de l’aventure cyberpunk multijoueur Sea of ​​​​Thieves.

Initialement, la mise à jour majeure devait être publiée le 21 juillet, mais elle apparaîtra maintenant quelques semaines plus tard, le 4 août. Selon les développeurs, deux semaines supplémentaires permettront à l’équipe de peaufiner de nouvelles fonctionnalités et d’éviter les retouches.

La nouvelle saison introduit l’ensemble de fonctionnalités Captaincy, qui permet aux joueurs de nommer les navires, de personnaliser les intérieurs et de gagner une multitude de nouvelles récompenses de progression.

Selon la feuille de route, la prochaine aventure devrait apparaître dans le jeu le 18 août. Sea of ​​​​Thieves est disponible sur Xbox Série X|S, Xbox One et PC.

