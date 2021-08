Raq, au bord du gouffre dans Raising Kanan épisode 4 : quand le regarder sur StarzPlay

Livre de Pouvoir III : Élever Kanan est devenu l’un des derniers succès de Starzplay. La série suit la vie de Kanan austère, interprété en version originale par 50 centimes, mais dans sa vie d’adolescent dans le quartier de Côté sud de la Jamaïque, dans le Queens. Il est Mekai Curtis celui chargé de donner vie à ce jeune homme qui s’entraîne à l’école, mais en même temps commence à faire partie du gang de la drogue dirigé par sa mère, Raquel Thomas.

Cependant, sa décision, bien sûr, a eu des conséquences. Et malgré le fait que seulement trois épisodes se soient écoulés depuis le début de la saison, les choses sont déjà devenues difficiles pour Raq et Kanan surtout après la mort de Buck. Les secrets et les trahisons sont à l’ordre du jour. Nous vous disons quand vous pourrez voir le prochain épisode 4 de Raising Kanan.

Quand regarder le prochain épisode de Raising Kanan sur StarzPlay

Plus rien n’est pareil depuis la fusillade contre mâle. Et tout devient plus tendu. «Nique est sur le point de sortir pour se défendre et peut viser Raq et Kanan lui-même. Pendant ce temps, le jeune homme essaie de tisser des liens plus profonds avec Davina. Cependant, ce ne sera pas facile non plus, car la vérité peut éclater à tout moment et quand ils s’y attendent le moins.

Le Élever Kanan épisode 4 Il est à voir dans son intégralité ce dimanche 8 août sur l’écran de StarzPlay en Amérique latine. Il faut rappeler que cette série créée par Sascha Penn compte 6 chapitres et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison en raison du grand succès qu’elle rencontre.

Élever Kanan est en vedette Patina Miller, Mekain Curtis, London Brown, Omar Epps, Malcolm Mays et Joey Bada €€.