Rapports d’enlèvement: un politicien de l’opposition a disparu au Bélarus

Jusqu’à présent, des inconnus auraient enlevé le parti d’opposition biélorusse Kolesnikova au Bélarus. C’est ce qu’un témoin oculaire a rapporté à un portail Internet local. Une chose est sûre: le conseil de coordination n’a plus de contact avec elle ou deux employés.

Il n’y a aucune trace de l’un des leaders les plus importants de l’opposition en Biélorussie, Maria Kolesnikova. Ses collègues n’ont aucun contact avec elle, a indiqué le service de presse du conseil de coordination du mouvement démocratique à Minsk. De plus, son collègue Ivan Kravtsov et son porte-parole Anton Rodnenkow ne sont plus disponibles. Kolesnikova est le dernier des trois leaders de l’opposition à s’être réuni pour l’élection présidentielle, toujours en Biélorussie.

Selon un témoin oculaire, le portail Internet tut.by a rapporté que des étrangers avaient mis Kolesnikova dans un minibus et l’avaient kidnappé ce matin-là. Cela n’a pas encore été confirmé par le Conseil de coordination. Selon l’agence de presse Interfax, la police a rejeté toute implication.

L’ancienne candidate à la présidentielle Svetlana Tichanovskaya a évoqué une tentative d’intimidation de l’opposition. L’homme de 38 ans est l’un des membres les plus importants de l’opposition qui s’oppose au chef d’État controversé Alexander Lukashenko. Certains des collègues du comité avaient déjà été arrêtés, émigrés ou contraints de partir, y compris le Tichanovaskaya. Elle a fui vers la Lituanie, pays de l’UE, après les élections.

Des centaines d’arrestations à nouveau ce week-end

Kolesnikova travaille pour l’ancien chef de la banque Viktor Babariko, qui voulait se présenter à la présidence et est maintenant en prison. Elle siège également au Présidium du Conseil de coordination, qui cherche un changement pacifique de pouvoir. Kolesnikowa a vécu à Stuttgart pendant de nombreuses années et a géré des projets culturels à partir de là.

Elle est apparue encore et encore dans des actions de protestation et a été applaudie par les manifestants. Elle a défilé avec la grande manifestation dimanche à Minsk. Selon les autorités, plus de 600 personnes ont été arrêtées lors des manifestations de masse au cours du week-end. Environ 360 manifestants sont toujours en détention, a indiqué le ministère de l’Intérieur à Minsk.

Des dizaines de milliers de personnes ont participé à la manifestation dans la capitale. Les observateurs ont également parlé d’environ 100 000 participants. Ce sont les plus grandes manifestations de l’histoire du pays et durent depuis environ un mois. Les autorités n’ont parlé que d’environ 30 000 manifestants dans tout le pays.

Le contexte des manifestations est l’élection présidentielle d’il y a plus de quatre semaines. Loukachenko s’était alors déclaré vainqueur avec 80,1% des voix. L’opposition considère cependant Tichanovskaya comme le vrai gagnant. Le vote est critiqué internationalement comme grossièrement falsifié.

Pendant ce temps, un porte-parole de l’UE a déclaré que des mesures punitives contre les responsables étaient en préparation. Selon les cercles diplomatiques, 31 représentants gouvernementaux et autorités de haut rang doivent être sanctionnés. Loukachenko lui-même ne devrait pas être la cible des mesures. Un accord final devrait être conclu le 21 septembre lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE. Selon certains cercles, les États-Unis envisagent également des sanctions.