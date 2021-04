Rapport sur les origines du COVID-19 de l’OMS: Quelles sont les quatre théories de l’OMS sur l’émergence du SRAS-CoV-2?

06 avr.2021 10:06:47 IST

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été chargée d’enquêter sur les origines du virus SRAS-CoV-2, et également de déterminer comment il s’est rendu dans la population humaine. Et cela a terminé la tâche. C’est tout détaillé dans un rapport, qui a été travaillé par 34 scientifiques de Chine et du monde entier, et a été récemment publié. Alors que les chercheurs, les médecins, les scientifiques, les experts de la santé et même les gouvernements s’attendaient à une réponse claire, ils ont tous été profondément déçus.

Le rapport ne nous donne pas une réponse claire. Cependant, il nous donne quatre théories sur ce que l’OMS et son équipe pensent avoir pu se produire. L’équipe a classé la probabilité de chacun de ces scénarios de très probable à extrêmement improbable:

Un hôte intermédiaire

Introduction zoonotique directe

Introduction à travers la chaîne du froid / alimentaire

Introduction résultant d’un incident de laboratoire

Vous trouverez ci-dessous la ventilation de ces quatre théories:

Transmission à l’homme via l’hôte intermédiaire

Le scénario le plus probable dans la propagation du nouveau coronavirus, selon le rapport de l’OMS, est qu’un animal infecté a transmis le virus à un autre animal, qui l’a ensuite transmis à un être humain. L’être humain infecté, à leur insu, a propagé le virus à d’autres personnes avec lesquelles il est entré en contact, ce qui a conduit à une pandémie.

Bien que le virus ait été trouvé chez des animaux tels que les chauves-souris et les pangolins, il manque un lien évolutif. Ceci, selon l’équipe de l’OMS, est dû au fait qu’il pourrait y avoir un animal intermédiaire que le virus a traversé avant d’entrer en contact avec un être humain. Le virus SARS-CoV-2 a montré qu’il est hautement adaptable et peut également infecter d’autres animaux (tels que les visons, les tigres, les chats, les chiens et plus encore).

Retombées d’un animal infecté

La deuxième théorie la plus probable qui a provoqué la propagation du virus SRAS-CoV-2 concerne les retombées animales sur les humains. Selon cette théorie, le virus SRAS-CoV-2 a été transmis d’un animal à un être humain directement (c’est-à-dire sans qu’aucun animal n’agisse comme intermédiaire). Le virus a ensuite continué à se propager en raison de contacts de personne à personne et d’événements de super-propagation.

La raison principale pour laquelle cette théorie est classée si haut est qu’un virus très similaire au virus SARS-CoV-2 a été trouvé chez les chauves-souris, les pangolins et même les visons. Une analyse plus détaillée a trouvé «plusieurs décennies d’espace évolutif entre les virus». La raison qui peut aller à l’encontre de cette théorie est que les chances de contact entre un humain et l’un des animaux susmentionnés sont assez minces. Les êtres humains sont plus susceptibles d’entrer en contact étroit avec des animaux d’élevage ou domestiques.

Théorie des aliments surgelés

Cette théorie proposée par l’OMS et d’autres experts de la santé est jugée possible. La théorie suggère que les produits alimentaires congelés auraient pu agir comme un moyen de transmission du virus d’un animal infecté à un groupe de personnes.

Le virus aurait pu se propager via les produits alimentaires ou l’emballage. Il y a eu des preuves de la présence du virus sur les aliments surgelés importés en Chine, mais elles sont limitées.

Le rapport déclare: « Il n’y a aucune preuve concluante de transmission alimentaire du SRAS-CoV-2 et la probabilité d’une contamination de la chaîne du froid par le virus à partir d’un réservoir est très faible. »

Théorie des fuites en laboratoire

La dernière théorie et la moins probable est que le virus provient d’un laboratoire en Chine ou qu’il a été biologiquement conçu. La théorie suggère qu’un membre du personnel du laboratoire a été accidentellement infecté et que le virus s’est ensuite propagé. Le rapport a mentionné qu’il ne pense pas que ce virus a été délibérément libéré, car les scientifiques ont analysé le génome.

Le personnel de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire qui est au centre de cette accusation, a vérifié ses dossiers pour voir s’il avait un virus similaire à ce coronavirus. Ils n’ont rien trouvé.

« Personne n’a été en mesure de recueillir des arguments solides, des preuves ou des preuves que l’un de ces laboratoires aurait été impliqué dans un accident de fuite de laboratoire », a déclaré Peter Ben Embarek, le chercheur principal de la mission internationale à Wuhan.

Une autre raison contre cette théorie est que les laboratoires impliqués dans l’étude des coronavirus des chauves-souris étaient « bien gérés, avec un programme de surveillance de la santé du personnel, et personne n’a signalé de symptômes du COVID-19. Il n’y avait également » aucune preuve sérologique d’infection chez les travailleurs par le SRAS-CoV -2-dépistage sérologique spécifique. «

Pas assez de données

Le chef de l’OMS a déclaré dans son déclaration de clôture que s’il accepte le rapport qui nous a donné plus d’informations sur cette pandémie, il estime que de nouvelles études sont nécessaires.

Trouver l’origine d’un virus prend du temps et nous devons au monde de trouver le #COVID-19[FEMININE source de virus afin que nous puissions collectivement prendre des mesures pour réduire le risque que cela se reproduise. Aucun voyage de recherche ne peut fournir toutes les réponses. – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 30 mars 2021

Il a également précisé que la théorie selon laquelle le virus a fui d’un laboratoire en Chine doit être approfondie. Cette théorie a d’abord été vantée par l’ancien président américain Donald Trump et sa coterie.

« Bien que l’équipe ait conclu qu’une fuite de laboratoire est l’hypothèse la moins probable, cela nécessite une enquête plus approfondie, éventuellement avec des missions supplémentaires impliquant des experts spécialisés, que je suis prêt à déployer », a déclaré Ghebreyesus.

« Je ne pense pas que cette évaluation ait été suffisamment approfondie », a-t-il ajouté.

Lors de nos discussions, des experts internationaux ont fait part des difficultés qu’ils rencontraient pour accéder aux données brutes. Je m’attends à ce que les futures études collaboratives comprennent un partage de données plus opportun et plus complet. #COVID-19[FEMININE – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 30 mars 2021

En accord avec le chef de l’OMS, Ben Embarek a déclaré que le rapport n’avait « fait qu’effleurer la surface » dans sa quête pour trouver les origines de la pandémie.

Rupture OMS-Chine?

L’OMS a été accusée d’être un copain avec la Chine, la félicitant d’avoir fait le strict minimum et de ne pas la tenir suffisamment responsable de sa participation à la propagation de cette pandémie. Ce sentiment a été repris par de nombreux pays, en particulier les États-Unis, et a été l’une des principales raisons pour lesquelles Trump a quitté l’agence de santé des Nations Unies. Il a également cessé de financer l’OMS.

Ce fut donc une surprise lorsque Ghebreyesus a appelé le pays asiatique, bien qu’indirectement. Il a évoqué les difficultés auxquelles l’équipe a été confrontée en essayant d’accéder aux données dans le pays. Il a aussi m’a dit que ce rapport aurait bénéficié d’un «accès complet aux données, y compris les échantillons biologiques d’au moins septembre 2019».

Puisqu’il y a des appels pour de nouvelles enquêtes et des études complémentaires, il a également demandé que tout le monde (indice: Chine) collabore plus ouvertement pour les enquêtes futures.

« Lors de mes discussions avec l’équipe, ils ont exprimé les difficultés qu’ils rencontraient pour accéder aux données brutes », a-t-il déclaré. « Je m’attends à ce que les futures études collaboratives incluent un partage de données plus opportun et plus complet. »

Royaume-Uni, États-Unis, Japon et monde

Dans une déclaration conjointe signée et publié des États-Unis, de l’Australie, du Canada, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Estonie, d’Israël, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la République de Corée, de la Slovénie et du Royaume-Uni se sont déclarés préoccupés par le rapport. Ils estiment que le rapport a été «retardé et n’a pas eu accès à des données et des échantillons originaux et complets». Les pays estiment que les conditions dans lesquelles le rapport a été rédigé ne sont peut-être pas « indépendantes et objectives ».

Le secrétaire en chef du cabinet japonais Katsunobu Kato a également appelé pour «enquête et analyse supplémentaires».

Il a déclaré: « Nous sommes préoccupés par le fait que la dernière enquête a été confrontée à des retards et au manque d’accès aux échantillons de virus. »

La Chine répond en retour

Mais bien avant que le rapport ne puisse être rendu public, la Chine a anticipé les critiques sévères qu’elle pourrait recevoir et a tenté de lui faire face. Liang Wannian, chercheur principal de l’équipe chinoise qui a travaillé avec l’équipe de l’OMS s’est entretenu avec un quotidien chinois Global Times.

Il a essayé de mettre fin à toutes les rumeurs qui pourraient survenir sur la non-coopération de l’équipe chinoise. Il a déclaré que « les deux parties se faisaient confiance, coopéraient étroitement et communiquaient ouvertement et pleinement ».

« Tracer les origines n’a jamais été une tâche simple et nécessite des efforts conjoints à long terme de la part des scientifiques. Il est difficile de s’attendre à ce qu’une trentaine de scientifiques des deux côtés donnent des réponses claires à toutes les questions dans un mois », a-t-il ajouté.

Wannian a également évoqué la «politisation des efforts d’enquête», la qualifiant de «grand manque de respect envers le travail de nos scientifiques».

Après la publication du rapport, un AFP rapport a déclaré que la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a qualifié la « pratique de politiser la recherche des origines du virus d’extrêmement contraire à l’éthique ».

Lisez aussi: Les chauves-souris ou les pangolins peuvent avoir été une source de virus à Wuhan

.

