Rapport sur les origines du COVID-19 de l’OMS: des chauves-souris ou des pangolins pourraient avoir été une source de virus à Wuhan

Après des rumeurs de mise au rebut du rapport, des critiques politiques, des demandes d’une nouvelle enquête de la part des scientifiques et d’innombrables retards, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié son rapport conjoint très attendu sur le COVID-19 avec la Chine. Ce rapport examine les origines du virus qui a fait des ravages dans la vie à l’échelle mondiale. Après tout le battage médiatique, ce rapport de 120 pages a échoué dans de nombreux domaines. En suivant les méthodes utilisées pour recueillir les preuves matérielles et la façon dont le rapport a été rédigé, un rapport par National Geographic déclare que les experts remettent en question sa crédibilité.

Le rapport ne dispose pas d’une conclusion définitive sur l’origine exacte du virus SRAS-CoV-2. Le chef de l’OMS qualifiant le rapport de « début important » et les États-Unis, l’UE, le Japon, l’Australie et autres pays disant qu’il manque », ces questions appellent une réponse:

Y aura-t-il une autre enquête?

Devrons-nous attendre encore trois ou quatre mois pour recevoir un rapport où la Chine a caché des informations cruciales?

Cette pandémie verra-t-elle une fin logique?

Pour l’instant, plongeons-nous dans le rapport OMS-Chine que nous avons sous la main.

Une mission remplie de luttes

Alors que les premiers cas de COVID-19 ont été détectés fin 2019 en Chine, ce n’est qu’en mai 2020 que les discussions sur l’enquête sur les origines du virus ont commencé. C’était bien après que l’épidémie se soit transformée en pandémie, et ce n’est qu’en janvier 2021 que l’équipe d’enquêteurs et de scientifiques dirigée par l’OMS a mis les pieds en Chine.

L’équipe de 34 membres comprenait 17 experts chinois et 17 experts internationaux de 10 autres pays et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de l’OMS. Des médecins et des scientifiques tentant de faire toute la lumière sur la pandémie ont passé près d’un mois en Chine, interagissant avec les gens du marché humide de Wuhan.

L’une des raisons de mener cette visite était de mieux comprendre le virus et, à son tour, de contribuer à enrayer la propagation. Cependant, une autre raison était également de veiller à ce que les futures pandémies soient traitées sévèrement et avec plus de facilité.

Faits saillants du rapport

Site d’origine

Depuis le début de l’épidémie en Chine, le marché humide du Hunan dans la province du Hubei a été considéré comme le lieu où le virus est apparu pour la première fois. Cependant, après avoir étudié les transmissions, le rapport n’est pas sûr que le marché soit le site d’origine.

Le rapport aborde également les spéculations selon lesquelles les aliments surgelés ou les chaînes du froid ont joué un rôle dans la propagation du virus. Il pense que cela pourrait être une possibilité, car il a été découvert que le virus pouvait être transporté par les produits de la chaîne du froid.

Le rapport suggère des examens complémentaires sur les produits surgelés vendus sur le marché à partir de 2019, le cas échéant.

Animal d’origine

Semblable à l’épidémie de SRAS en 2003 en Chine, les chauves-souris seraient le principal réservoir de ce virus. Les données ont également montré que les coronavirus « fortement liés au SRAS-CoV-2 » ont été détectés chez les chauves-souris et les pangolins. Cependant, ils ne sont pas assez similaires pour que les chauves-souris et les pangolins soient carrément blâmés pour la pandémie. On pense que d’autres animaux sont impliqués dans la transmission du virus; vous pouvez tous les voir sur la liste ici.

Le rapport conclut en déclarant que le virus a très probablement sauté d’une chauve-souris ou d’un pangolin infecté à l’homme via un animal intermédiaire. Cependant, on ne sait pas quel animal a agi comme intermédiaire.

Quand et où les premiers cas ont commencé

Les premiers rapports de propagation d’un virus en Chine sont apparus en janvier 2020, et plus tard, nous avons découvert que les cas avaient en fait commencé fin décembre. Quelques mois de plus et quelques dizaines d’études plus tard, les médecins ont commencé à trouver des similitudes dans des cas qui étaient auparavant considérés comme des patients atteints de pneumonie ordinaire.

Aujourd’hui, un an plus tard, l’équipe de l’OMS ne sait toujours pas quand ni où les premiers cas de COVID-19 sont apparus pour la première fois. Certains échantillons prélevés sur le marché du Hunan montrent qu’ils faisaient partie du même cluster, et d’autres cas montrent que le virus avait déjà des génomes en mutation.

Même le mois où le virus a commencé à se propager est absent du rapport, avec des données montrant que les cas ont commencé à la mi-novembre ou au début de décembre, ou de fin septembre à début décembre. Il indique que plus d’enquêtes sont nécessaires.

Les conclusions de ce rapport n’étaient pas concluantes et n’ont fourni aucune information que nous n’aurions peut-être pas déjà connue ou sur laquelle nous n’avions peut-être pas déjà pensé. Le principal point à retenir de ce rapport est que d’autres études et analyses devraient être menées afin d’aller au fond des choses.

Mais je ne peux pas m’empêcher de me demander – est-ce trop tard? Comprendrons-nous jamais comment ce virus a commencé? Ou est-ce que ce sera un autre mystère non résolu?

