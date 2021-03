Rapport sur le bonheur dans le monde 2021: ce qui rend un pays heureux

Le Rapport sur le bonheur dans le monde 2021 a enfin été publié.

Depuis quatre années consécutives maintenant, un pays a été surnommé le plus heureux du monde, battant de nombreux prétendants au titre.

Quel est le pays le plus heureux du monde en 2021?

Comme au cours des trois dernières années, le pays le plus heureux du monde en 2021 est la Finlande. L’Islande vient ensuite à la deuxième place, suivie du Danemark, de la Suisse et des Pays-Bas.

Les États-Unis font progressivement mieux dans le classement chaque année, revendiquant cette fois la 14e place autour d’une amélioration par rapport à la 18e place qu’ils détenaient en 2020 et à la 19e, qu’ils détenaient en 2019.

Parmi les autres pays qui figurent sur la liste, qui est produite chaque année par le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, figurent l’Allemagne en 7e position, la Nouvelle-Zélande en 9e, Israël en 11e, la République tchèque en 16e et la Chine en 19e.

Quel pays a atterri à la dernière place? Dystopie.

Vous pensez peut-être: « Cela vient-il de l’univers Marvel? » Mais ce serait idiot. Parce que c’est un endroit complètement inventé que les chercheurs utilisent comme base pour évaluer le bonheur de tous les autres pays du monde. C’est le contrôle de l’expérience.

Le mot dystopie est le contraire de l’utopie, d’où le surnom de faux pays.

Malheureusement, cela signifie que les citoyens de Dystopia sont très mécontents. Ils ont des zéros dans chaque catégorie à tous les niveaux.

Qu’est-ce qui rend un pays heureux?

D’une manière générale, on sait ce qui rend un individu heureux, mais tout un pays? Quels sont les critères?

«Nous disons que la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et pas simplement l’absence de maladie ou d’infirmité», déclare E. Oscar Alleyne, DrPH MPH, et chef des programmes de l’Association nationale de la santé des comtés et des villes. Officiels.

Alleyne, comme d’autres chefs de file de l’administration de la santé publique, envisage une approche holistique de la santé qui comprend des facteurs tels que la sécurité, l’emploi, l’accès aux installations médicales, etc.

Les six facteurs utilisés pour évaluer, noter et classer chaque pays sont les suivants:

1. Niveaux du produit intérieur brut (PIB) par habitant.

2. Espérance de vie

3. Générosité

4. Soutien social

5. Liberté

6. Corruption

Considérés ensemble, les responsables de la santé peuvent commencer à supposer l’état général d’une population.

«Le Rapport sur le bonheur dans le monde illustre clairement ce principe car la santé mentale, le bien-être social, la stabilité économique, les disparités et l’impact mondial de cette pandémie continuent d’être exprimés différemment par les différents pays représentés», dit Alleyne. «Nous avons un long chemin à parcourir pour assurer et préserver notre état complet de santé et de bonheur.»

Un échantillonnage statistiquement significatif de la population de chaque nation est étudié sur la base de la méthode de l’échelle de Cantril, en utilisant les données de Gallup World Polls. Les résultats du rapport ont une petite marge d’erreur de 5%.

Les origines du rapport sur le bonheur dans le monde

Le rapport a débuté en 2012 en tant que résolution des Nations Unies. L’ONU, alors sous la direction du secrétaire général Ban Ki-moon, et en partenariat avec le Premier ministre du Bhoutan, a proposé de collecter des enquêtes sur le bonheur auprès des pays membres pour développer une comparaison afin d’évaluer le bien-être des citoyens du monde.

Le Bhoutan a été félicité pour son implication dans le rapport. Le pays est célèbre pour être passé du PIB au «bonheur national brut» comme principale mesure de progrès et de développement. Le rapport 2022 devrait inclure une édition anniversaire du 10e anniversaire avec une reconnaissance formelle de la contribution du Bhoutan.

Le rapport de chaque année a un thème. Le thème de cette année est l’impact de la pandémie sur la santé mondiale.

De la santé mentale à la santé physique, en passant par les difficultés auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées dans un certain nombre de catégories qui influencent le rapport, les autorités mondiales ont été confrontées au défi de mesurer l’impact total en termes quantitatifs.

Les rapports de bonheur sont bien plus que de simples reflets de données. Ils sont organisés en plusieurs chapitres qui discutent chacun de la signification des résultats. L’aperçu, cette année, est intitulé «La vie sous Covid-19».

L’article continue ci-dessous

Chaque chapitre qui suit est axé sur un aspect du virus SRAS-CoV-2. Par exemple, le chapitre 2 s’intitule «Bonheur, confiance et décès sous Covid-19» et le chapitre 5 est «La santé mentale et la pandémie de Covid-19». D’autres chapitres sont consacrés à l’examen de la manière dont des régions particulières ont géré les flambées et de leur réussite ou non. Les leçons qui peuvent être tirées de l’analyse peuvent être extrêmement utiles pour faire face aux crises futures.

Et le pays qui a tout commencé? Le Bhoutan n’a qu’un seul décès Covid dans toute la nation.

Santé mondiale et coopération

Le Rapport sur le bonheur dans le monde signifie un rêve porté par le domaine de la santé publique: une action coopérative face à des facteurs néfastes au bien-être. Si Covid nous a appris quelque chose, c’est que la majorité de la planète a un chemin difficile à parcourir pour assumer les responsabilités de maintenir une population en bonne santé.

Mais que pouvons-nous, en tant qu’individus, faire avec ces données?

Il s’avère que tout ce que nous avons à faire est de rester positif.

«Des études axées sur la mesure des aspects positifs de la vie tels que la satisfaction à l’égard de la vie et le bonheur ont permis d’identifier des variables positives uniques qui se comportent comme des actifs de santé», déclare le Dr Sy Powell, OB / Gyn et Nutrition Health Coach chez Authentic Nutrition, LLC .

Tout comme les données tirées du rapport et les mécanismes qui l’ont produit. Nous pouvons définir la santé et le bien-être dans nos propres vies et rechercher la positivité de plusieurs manières uniques, au-delà de celles dont les causes profondes sont démontrables.

«Cela se résume aux actifs incorporels», déclare Powell. « Vos émotions et votre point de vue sur votre vie après les problèmes de sécurité, d’abri et de nourriture ont été suffisamment satisfaits. Le bien-être et l’épanouissement ne sont pas simplement des états de bonheur, mais plutôt la combinaison de variables de santé positives subjectives et mesurables qui travaillent ensemble pour créer une prospérité, santé et bien-être. Et vous avez le choix. «

La publication annuelle et le classement des populations heureuses est une façon dont les nations sont tenues de rendre des comptes les unes aux autres et rappelées à leurs obligations mutuelles envers les peuples du monde.

Sur une base individuelle, nous pouvons tous faire mieux, et avec les commentaires fournis par les détails à l’intérieur, le Rapport sur le bonheur dans le monde peut nous garder tous à l’écart de la dystopie.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.