Rapport: Naughty Dog travaille sur le remake de The Last of Us pour PS5

Jason Schreier, un initié bien connu, laisse une bombe pour tout le monde Le dernier d’entre nous-Fans éclaté: fonctionnant prétendument Le chien méchant travaille actuellement sur un remake du premier Le dernier d’entre nous, que pour PS5 devraient apparaître.

Bloomberg: The Last of Us remake arrive sur PS5

Insider de l’industrie Jason Schreier rapporté dans un rapport de Bloomberg que Naughty Dog était impliqué dans un Remake de The Last of Us travaille. Selon ses recherches, le remake doit être créé avec un nouveau moteur graphique et équipé d’un gameplay plus développé, de sorte qu’il soit plus similaire à Le dernier d’entre nous 2 obtient.

Il est également intéressant de noter que Naughty Dog n’a pas travaillé sur le projet au début. Au début, une équipe voulait Groupe de service des arts visuels Sony acceptez le remake de l’aventure post-apocalyptique. Cependant, Sony n’a pas fourni un soutien suffisant pour l’équipe de 30 personnes et ne l’a jamais officiellement reconnue.

En conséquence, Naughty Dog s’est vu confier le projet par Sony. L’original «The Last of Us» a été créé dans le studio de développement californien, et c’est aussi l’un des studios les plus grands et les plus importants de Sony.