Rapport: Microsoft prévoit un Surface Laptop plus petit de moins de 600 € pour les étudiants

Microsoft revient apparemment à ses racines avec une nouvelle «Surface pour les étudiants» – un Surface Laptop plus petit et moins cher qu’il prévoit d’annoncer cet automne.

Un ordinateur portable Surface plus petit de 12,5 pouces au prix d’environ 600 € n’est peut-être pas l’ordinateur portable le plus excitant que Microsoft ait jamais produit, mais il y a quelque chose à dire pour réduire l’éblouissement et simplement vendre une Surface polyvalente qui cible le coût-conscient les consommateurs.

Selon Windows Central, le nouvel ordinateur portable, nommé Sparti, devrait faire partie de l’actualisation traditionnelle d’automne des appareils Surface. Microsoft a généralement utilisé cette période pour publier une tablette Surface Pro mise à jour, ainsi que de nouveaux ordinateurs portables Surface et parfois de nouveaux Surface Studios.

Mark Hachman / IDG Le Surface Laptop original de Microsoft a tout simplement fait le travail.

Windows Central rapporte que le Sparti Surface Laptop démarrera avec un Core i5, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, pour un prix compris entre 500 € et 600 €. C’est sous-alimenté par rapport aux autres ordinateurs portables destinés aux étudiants, bien que Microsoft puisse considérer cela comme un autre défi pour les Chromebooks qui dominent les salles de classe américaines.

Si tel est le cas, cela ressemble beaucoup à un essai pour Windows 10X, le système d’exploitation simplifié que Microsoft envisage maintenant comme un système d’exploitation de type Windows 10S pour les appareils gérés. Cependant, Windows 10X serait conçu pour être publié en 2021. D’un autre côté, Microsoft a de toute façon déjà manqué la fenêtre de retour à l’école.

Gardez à l’esprit ce qui a rendu le Surface Laptop si génial: une conception simple à clapet, une autonomie d’une journée qui est toujours impressionnante aujourd’hui et une conception simple qui mettait en valeur tout ce que vous devriez souhaiter dans un ordinateur portable à petit budget: un grand écran, un excellent clavier et une excellente batterie. Je soupçonne que nous verrons également un retour à certains schémas de couleurs différents.

Tout ordinateur portable Surface avec seulement 4 Go de RAM sera probablement quelque peu décevant, même si Microsoft prévoit un environnement «cloud PC» où les étudiants travaillent entièrement dans le navigateur. Mais une machine de 8 Go avec un Core i5? Si vous supposez que les étudiants n’utiliseront pas Fortnite après les heures de bureau, une Surface peu coûteuse avec un stockage minimal pourrait fonctionner et fonctionner correctement, à condition de comprendre que les «étudiants» ne sont pas des étudiants de premier cycle qui étudient pour obtenir un diplôme en architecture, mais d’âge primaire et moyen.

À l’exception du Surface Go quelque peu sous-alimenté, Microsoft s’est concentré sur les PC auxquels aspirent les acheteurs. Ce Surface Laptop «Sparti» ressemble à une approche plus pratique, un PC grand public qui remonte aux racines de l’ordinateur portable comme une option pour tous. Est-ce étrange que ce PC autrement ennuyeux semble si excitant?

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

