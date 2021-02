Rapport: M. Big ne reviendra pas à la renaissance de HBO Max «  Sex and the City  »

Quelques visages plus familiers seront absents du prochain renouveau de HBO Max « Sex and the City », « And Just Like That ».

Page Six a rapporté jeudi que le personnage de Chris Noth, John James « Mr. Big » Preston, ne sera pas présenté dans le prochain redémarrage de l’émission. Preston a joué un grand rôle dans le spectacle et les deux premiers films « Sex and the City ». Dans le premier film, l’intrigue tournait essentiellement autour de son (éventuel) mariage avec Carrie Bradshaw, joué par Sarah Jessica Parker, et les deux personnages étaient toujours mariés à la fin du deuxième film.

Page Six a également rapporté que l’intérêt amoureux de Miranda Hobbes, Steve Brady, ne reviendra pas non plus. Brady, joué par l’acteur David Eigenberg, a engendré un enfant avec Hobbes dans la quatrième saison de la série et l’a finalement épousée lors de la sixième saison. Les deux étaient également encore accrochés à la fin du deuxième film.

L’absence de M. Big dans la série à venir a du sens, compte tenu de ce qui aurait été dans le scénario du troisième film de la franchise, qui n’a jamais été réalisé. Le script mis au rebut a apparemment tué le personnage de Noth très tôt avec une crise cardiaque sous la douche et mettait en vedette Bradshaw en deuil et aux prises avec sa mort.

L’acteur lui-même a pesé sur la mort prématurée de son personnage et a déclaré qu’il pensait que ce projet maintenant disparu – et son destin précédent – aurait fait une grande histoire.

« J’ai entendu dire que c’était vraiment un scénario supérieur, probablement en ayant appris de … pas les deux premiers, mais au moins le second », a déclaré Noth en 2018. « Je déteste vraiment les trucs ringards – et cela pourrait être parce que je ‘ Suis-je un peu cynique – comme tout ça à la fin du film (2008) dans le placard à chaussures? Je détestais ça. «

Parmi les changements apportés au redémarrage de HBO Max: No Kim Cattrall et son personnage emblématique de Samantha Jones.

« C’est vraiment une histoire de femmes dans la cinquantaine, et elles font face à des choses auxquelles les gens font face dans la cinquantaine », a déclaré Casey Bloys, le directeur du contenu de HBO Max à TVLine, ajoutant que « tout comme dans la vraie vie, les gens entrez dans votre vie, les gens partent. «

«Les amitiés s’estompent et de nouvelles amitiés commencent. Donc je pense que tout cela est très révélateur des vraies étapes, les étapes réelles de la vie… « dit-il. » Ils essaient de raconter une histoire honnête sur le fait d’être une femme dans la cinquantaine à New York. Donc, tout devrait sembler quelque peu organique, et les amis que vous avez à 30 ans peuvent ne pas en avoir à 50. »

Cattrall se disputait publiquement avec le casting en 2017 quand il a été annoncé qu’un troisième film « Sex and the City » ne se produisait pas à cause de son refus de retourner dans le rôle de Samantha.

HBO Max a commandé 10 épisodes de 30 minutes de la série. L’été dernier, le réseau a déclaré que la production devait commencer à New York plus tard ce printemps.