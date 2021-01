Rapport: Le changement majeur de Surface Laptop 4 ne sera que ses processeurs Tiger Lake et Ryzen

Le Surface Laptop 4 de nouvelle génération de Microsoft suivra la tendance récente de Microsoft à mettre à niveau les composants internes plus souvent que les fonctionnalités externes. Les nouveaux ordinateurs portables comprendront des processeurs Intel Core et AMD Ryzen mis à jour et pas grand-chose d’autre, selon un nouveau rapport.

Windows Central rapporte que le Surface Laptop 4 comprendra les processeurs Tiger Lake de 11e génération d’Intel et les processeurs Ryzen d’AMD – bien qu’il s’agisse d’une puce «Surface Edition» basée sur les puces Ryzen 5000 Mobile qui ont commencé à apparaître aujourd’hui, le site peut ‘ t dire. Les prix resteront les mêmes: 999 € pour le modèle 13,5 pouces et 1 299 € pour le modèle 15 pouces. Ils devraient être expédiés en avril.

Bien que le site révèle quelques nouvelles modifications – les puces Ryzen devraient apparaître dans les modèles 13,5 pouces et 15 pouces, par exemple – ce sont essentiellement les seuls ajustements que Microsoft apporte au Surface Laptop 4.

Bien que peut-être décevant pour les fans de Surface, gardez à l’esprit que Microsoft a récemment publié le Surface Pro 7+ (également connu sous le nom de Surface Pro7 Plus), qui a généralement été un modèle pour l’ordinateur portable lui-même. Cette tablette comprend le processeur Tiger Lake d’Intel, ainsi que des options LTE et un SSD amovible. Cette dernière fonctionnalité ne semble pas être incluse sur le Surface Laptop 4. Le Surface Pro 7+ a été conçu comme une machine professionnelle, où le SSD pourrait être mis à niveau à la fois comme une fonctionnalité à valeur ajoutée et comme un moyen de déployer et de gérer de nouveaux Matériel.

La caractéristique la plus intéressante, cependant, est que Microsoft envisage apparemment toujours de fabriquer des versions basées sur les puces Ryzen et Core. Le choix de l’utilisateur est toujours bon, et cela donne également aux critiques ringards une chance de comparer deux processeurs concurrents dans une machine par ailleurs largement identique. (C’est exactement ce que 45secondes.fr a fait avec le Surface Laptop 3, comparant le Ryzen 3000 d’AMD à Ice Lake de 10e génération d’Intel).

Nous ne savons pas si Microsoft a laissé le Surface Laptop inchangé parce qu’il est déjà parfait ou parce que l’entreprise ne voulait pas consacrer de ressources à des mises à jour plus larges. Dans tous les cas, nous avons hâte de voir ce que les nouvelles versions apporteront.

