Rapport: la NASA enquête sur les observations d’OVNI, selon le chef de l’agence

La NASA est maintenant sur la perplexité OVNI Cas.

Le chef de la NASA, Bill Nelson, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a demandé aux chercheurs de l’agence d’examiner les vague d’observations d’OVNI que les pilotes de la marine américaine ont rapporté au cours des deux dernières décennies, a rapporté CNN.

« Maintenant que je suis ici à la NASA, je me suis tourné vers nos scientifiques et j’ai dit : « Voudriez-vous, d’un point de vue scientifique, voir si vous pouvez déterminer [what these objects are], pour que nous puissions avoir une meilleure idée ?' » Nelson a déclaré à Rachel Crane de CNN dans une interview que le réseau a publiée en ligne vendredi 4 juin.

« En fin de compte, nous voulons savoir », a-t-il ajouté. « Et c’est ce que nous essayons de faire. »

La nouvelle des rencontres d’OVNI a éclaté à la fin de 2017, quand Le New York Times et Politique ont rapporté que les pilotes de la Marine avaient repéré à plusieurs reprises des objets étranges effectuant des manœuvres bien plus avancées que tout ce que leurs propres jets pouvaient faire.

Ces histoires ont également révélé qu’en 2007, le département américain de la Défense a créé le Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) pour enquêter sur les observations d’OVNIS – ou UAP (« phénomènes aériens non identifiés »), comme l’armée les a récemment renommés. L’AATIP a été officiellement supprimée en 2012, mais le Pentagone a levé un groupe de travail successeur l’été dernier .

Et la volonté d’aller au fond du mystère des ovnis a continué de croître. En décembre 2020, le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) – à l’époque président de la commission du renseignement du Sénat – a demandé au Pentagone et au directeur américain du renseignement national de remettre un rapport non classifié sur les observations d’OVNI au Congrès dans les six mois. .

« Je veux que nous le prenions au sérieux et que nous ayons un processus pour le prendre au sérieux », a déclaré Rubio au journaliste Bill Whitaker lors d’une interview diffusée le mois dernier sur le Émission d’information de CBS « 60 minutes », soulignant que tout objet inconnu repéré dans l’espace aérien américain pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale.

« Je veux que nous ayons un processus pour analyser les données à chaque fois qu’elles arrivent – qu’il y ait un endroit où elles sont cataloguées et analysées en permanence jusqu’à ce que nous obtenions des réponses », a ajouté Rubio. « Peut-être qu’il a une réponse très simple. Peut-être que non. »

Le délai de six mois est presque en place . Et nous avons déjà eu un aperçu des conclusions de l’enquête, grâce au New York Times, qui s’est entretenu avec des sources qui la connaissent bien. Il ne faut pas s’attendre à une annonce de blockbuster, selon l’histoire du temps ; son titre est « Les États-Unis ne trouvent aucune preuve de technologie extraterrestre dans les objets volants, mais ne peuvent pas l’exclure non plus. »