Rapport du commandant de Selene III: Quand tout espoir s’évapore de l’équipage sur la «  lune  » – Jour 8

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene III de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr.

Rapport du commandant de la mission Selene III Moon à HI-SEAS

Jour lunaire 8 (1 mars 2021)

Gris et plus gris. C’est tout ce que nous pouvions voir à l’extérieur de la fenêtre – des « nuages ​​de poussière » gris sans fin sur la lune (alias brouillard et nuages ​​d’orage sur le volcan Mauna Loa à Hawaï où se trouve l’habitat spatial analogique HI-SEAS). Aujourd’hui était le huitième jour de confinement complet pour l’équipage de Selene III à l’intérieur de l’habitat. L’équipage ne peut pas se promener sur la lune en dehors de l’habitat à moins que les conditions atmosphériques ne soient sécuritaires pour eux. Tout type de tempête pose un risque majeur pour la sécurité des membres d’équipage à la fois sur la lune simulée et sur le terrain volcanique réel dans lequel se trouve HI-SEAS.

Jour après jour, plus d’espoir a commencé à s’évaporer de chaque membre d’équipage. Au début, ils regardaient par la fenêtre principale de l’habitat toutes les quelques minutes dans l’espoir d’une vue différente. Lentement, il est devenu regarder par la fenêtre toutes les quelques heures. Quand quelqu’un faisait remarquer qu’il pouvait voir de nouvelles caractéristiques topographiques apparaître dans la poussière grise, tout l’équipage se précipitait vers la fenêtre remplie d’espoir. Maintenant, certains membres d’équipage préféreraient que la fenêtre soit couverte pour que la grisaille à l’extérieur ne nous déprime pas davantage.

La bio-ingénieure de l’équipage Zoe Maxwell regarde tristement l’une des deux fenêtres de HI-SEAS, car la vue est celle de nuages ​​gris depuis plus d’une semaine. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Ne pas pouvoir sortir pour effectuer des expériences de recherche et explorer la surface lunaire n’est qu’une partie du problème. Les jours de mauvais temps, nous ne pouvons pas recharger correctement les batteries de notre habitat, car elles sont alimentées à l’énergie solaire. Lors des tempêtes de poussière, très peu d’énergie solaire atteint les panneaux solaires à l’extérieur de l’habitat. Cela signifie que nous devons vivre en mode dit basse consommation pour passer chaque jour. L’une des premières choses que nous faisons est de débrancher tous les appareils qui ne sont pas vitaux pour notre survie et nous réduisons considérablement le chauffage (à environ 55 degrés Fahrenheit, ou 13 degrés Celsius).

Froid et découragé, l’équipage de Selene III a eu sa première journée de très basse humeur aujourd’hui. Ils se sont efforcés de trouver la lueur d’espoir dans notre situation et de se remonter le moral avec diverses activités amusantes. Cependant, un autre jour gris semble avoir fait l’affaire. Même les membres d’équipage de l’équipage de Valoria 1 nous ont tendu la main avec des mots d’encouragement et m’ont exclamé en privé, « pas encore! » Ils ont eux-mêmes souffert d’une série de jours de très faible puissance et de rééchelonnements interminables du moonwalk.

Les officiers Maxwell et Ojeda préparent le rover Androver de RoboTech Vision pour des tests au cours de la mission analogique lunaire Selene III. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Brooke Edwards)

Un autre aspect négatif de cette situation est que l’équipage a commencé à se méfier de notre équipe de support de mission et de CAPCOM (capsule communicator, qui est la personne principale qui communique avec l’équipage du Mission Control Center sur Terre). Nous avons une grande équipe de bénévoles qui effectuent des tâches de soutien à la mission et de CAPCOM au cours de chaque mission à HI-SEAS. L’un de leurs nombreux rôles est de fournir des bulletins météorologiques et des prévisions à l’équipage sur une base quotidienne ou même plus fréquemment sur demande.

Leurs prévisions n’ont pas été très précises au cours de la semaine écoulée, de sorte que mes membres d’équipage sont devenus très sceptiques quant aux informations qui leur ont été fournies par rapport à la météo. Ce type de déconnexion équipage-sol est une sorte de mutinerie, ce qui n’est pas rare dans les missions spatiales analogiques et réelles. Il peut se développer pour un certain nombre de raisons, par exemple, lorsque le personnel sur Terre a trop de demandes pour l’équipage dans l’espace ou dans ce cas, lorsque le support de mission fournit à l’équipage des informations inexactes. J’ai donc eu besoin de rappeler à l’équipage que cette divergence d’informations est causée par des données incomplètes de notre emplacement sur la lune et non par la mauvaise volonté de notre équipe de soutien à la mission.

Il était temps de changer avant que mon équipage ne devienne plus grincheux et déprimé. Nous devons tous faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes chaque jour, alors j’ai suggéré que nous ayons une soirée dansante comme séance d’exercice pour aujourd’hui. De cette façon, nous avons rempli notre quota d’exercice pour la journée et nous nous sommes réjouis. J’ai demandé à chaque membre d’équipage de choisir sa chanson préférée sur laquelle nous danser et je nous ai commencé avec de la musique techno des années 90. La prochaine chose que je savais, il y avait à nouveau des sourires sur les visages de mon équipe et nous nous sentions tous beaucoup plus chaleureux aussi.

Les membres d’équipage de Selene III s’exercent à l’intérieur à l’aide du vélo stationnaire et d’autres équipements d’exercice disponibles à HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Remplis d’énergie plus positive, nous avons décidé de continuer avec des activités amusantes et créatives pour garder le moral. La plupart des membres d’équipage sont de grands fans des films Star Wars, nous avons donc décidé de leur présenter les autres qui ne les avaient pas encore apparus. Bientôt, les membres d’équipage échangeraient des blagues internes sur « Dark Vader » et « belle » les traditions de la famille Skywalker consistant à se couper les mains avec des sabres laser. Nous avons même posé pour une photo amusante de l’équipage avec des sabres laser simulés. Compte tenu de mes blagues passées sur le fait de favoriser le côté obscur, sur la base de mes expériences avec l’équipage Valoria 2, j’ai choisi un sabre laser rouge.

Ces moments difficiles de la mission Selene III ont été une grande source d’inspiration pour le projet de sensibilisation de Brooke Edwards, chargée de communication scientifique. Brooke a enregistré son expérience en tant qu’astronaute analogique pour analyser ce qu’elle pense être des facteurs importants pour le bien-être mental des futurs voyageurs de l’espace. Son expérience a montré que de bonnes relations au sein de l’équipage et un état d’esprit positif sont essentiels au succès d’une mission spatiale simulée.

De même, notre responsable des opérations Eboni Brown a pu collecter des données très intéressantes pour son étude sur le stress chronique et la connectivité humaine grâce à des questions d’enquête anonymes. Les résultats de ses recherches aideront à déterminer quel impact le stress chronique, comme la pandémie mondiale, a eu sur l’équipage de Selene III et sa capacité à se connecter les uns avec les autres.

Cependant, le reste de l’équipage a dû faire face à d’autres nouvelles négatives en mission, car leurs projets ne se déroulaient pas aussi bien qu’ils l’espéraient. La réduction du perchlorate et du nitrate de Crew Bioengineer Zoe Maxwell à l’aide de bactéries et d’aquaponie a bien commencé et a montré des signes de succès initial. Cependant, l’un des poissons de la partie aquaponique de l’expérience est mort et les plantes, qu’elle essayait de cultiver, ne se sont jamais adaptées à l’environnement difficile de l’habitat et ont fini par se faner.

Les membres d’équipage de Selene III effectuent des exercices cardiovasculaires dans les escaliers et à l’intérieur du sas où il y a moins de risque pour l’équipement de l’habitat. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Le projet de l’ingénieur d’équipage Oscar Ojeda, axé sur la caractérisation des communications et des dangers lors d’une mission spatiale analogique, progresse régulièrement. Néanmoins, il n’a pas été en mesure d’évaluer quoi que ce soit lié aux marches sur la lune, puisque l’équipage a été limité à l’intérieur de l’habitat à cause des tempêtes de poussière. Au lieu de cela, il s’est concentré sur de nouveaux projets, tels que l’exploitation et le test de l’Androver de la société slovaque RoboTech Vision que nous avons à HI-SEAS.

Au moins une partie du projet de l’agent des biosciences Jason Fischer se déroule bien. Il essaie de déterminer l’efficacité du perméat d’eaux usées simulé en tant que source de nutriments pour la culture de microgreens. Jason le compare à une solution nutritive hydroponique standard de l’industrie. Jusqu’à présent, le perméat des eaux usées n’est pas propice à la croissance des microgreens et il devra être traité avec une modification nutritive pour réussir dans cette entreprise.

Le commandant Musilova signe en espérant que la force sera avec nous et que nous verrons plus que du gris à l’extérieur de la fenêtre demain.

