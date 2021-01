Rapport: "Cyberpunk 2077"-Le développement a eu des problèmes comme "Hymne"

Le lancement de «Cyberpunk 2077» a été une catastrophe majeure. Alors que le patron de CD Projekt Red Marcin Iwiński s’est récemment excusé pour le mauvais état du jeu, mais un rapport en révèle plus sur son développement.

Le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a déclaré avoir interviewé plus de 20 employés actuels et anciens de CD Projekt Red pour son nouveau rapport. Ils lui ont dit que le développement de « Cyberpunk 2077 » était tout sauf fluide. Le projet était accompagné de visions irréalistes, d’une mauvaise planification et de problèmes techniques.

Les bogues étaient connus, mais il n’y avait pas de temps pour les corriger

Dans ses récentes excuses, CD Projekt s’adresse au PDG de Red Iwiński sur les différences de performances sous-estimées des consoles de dernière génération, mais assure également que la plupart des bogues qui se produisent lors de la lecture de « Cyberpunk 2077 » n’étaient pas apparents pendant la phase de test. Certains membres du personnel d’Iwiński semblent être en désaccord. Dans une interview avec Schreier, ils ont déclaré que de nombreux problèmes étaient déjà connus pendant le développement – il n’y avait tout simplement pas le temps de les résoudre.

Un autre problème était le moteur de jeu, que CD Projekt Red a développé indépendamment. Le moteur lui-même n’était même pas le plus gros défi. Le plus gros problème était que le travail n’était pas terminé lorsque le développement a commencé. L’un des employés décrit cette situation avec la métaphore suivante: «C’était comme conduire un train et poser les rails devant lui en même temps».

Démo E3 2018 juste un gros faux

Le rapport couvre également la démo «Cyberpunk 2077» à l’E3 2018. Comme de nombreux développeurs l’ont maintenant confirmé, cet avant-goût spectaculaire du jeu n’était qu’un énorme faux. La plupart des mécanismes de jeu présentés ont été écrits spécifiquement pour la démo. Cela a coûté énormément de temps précieux, qui, de l’avis de nombreux développeurs, aurait pu être mieux intégré au jeu. Mais la direction de CD Projekt Red voulait absolument briller à l’E3 et susciter beaucoup de battage médiatique – un battage médiatique auquel le jeu final ne pouvait pas rendre justice.

Des problèmes de développement similaires ont fait de « Anthem » un flop

Les employés interrogés ont abordé de nombreux autres problèmes: le manque d’expérience de CD Projekt Red dans la direction d’une équipe de plus de 500 personnes, les barrières culturelles parmi les employés et la volonté de ne plus vouloir reporter « Cyberpunk 2077 ».

Le responsable du studio, Adam Badowski, a répondu à la publication de l’article par tweet, mais n’a commenté que la prétendue fausse démo de l’E3, qui a été expressément identifiée comme « travail en cours ». Badowski a également noté qu’il ne voit pas personnellement le lancement de « Cyberpunk 2077 » comme désastreux. Ce qui est intéressant, c’est que Jason Schreyer a demandé des commentaires à CD Projekt Red avant de publier son rapport, qui a été rejeté.

Les problèmes mentionnés ne sont pas rares dans le développement de jeux. BioWare, par exemple, a fait face à des défis similaires dans la production d’Anthem, qui ont également été découverts par Jason Schreier. Selon son rapport, le développement de « Anthem » manquait de structure et le personnel du studio était soumis à une énorme pression de temps. Il y avait aussi des problèmes avec le moteur Frostbite, qui selon certains développeurs n’est pas bien adapté pour des jeux comme « Anthem ».

Après la sortie foirée, BioWare essaie toujours de remettre « Anthem » sur les rails. Le même sort prend désormais le dessus sur CD Projekt Red, qui aurait pu être épargné avec un nouveau report du jeu.