Rapport: Chris Brown a fait fortune lors de son premier jour sur OnlyFans

Chris Brown a officiellement rejoint OnlyFans mercredi soir.

👀👀 https://t.co/HfK8Zhn5EV – Chris Brown (@chrisbrown) 12 novembre 2020

Il en coûte 20 dollars par mois pour suivre Brown sur le site sur abonnement rendu populaire par les travailleuses du sexe et d’autres personnes nues.

Le mot est que Browm a pris 1,4 million de dollars en sous-marins au cours de sa première journée.

Bien que l’on puisse imaginer que les choses deviennent assez folles sur la page de Chris Brown, jusqu’à présent, il vient de le faire.

1,4 million de dollars peut sembler beaucoup, mais c’est à peu près ce que les plus petites figures du hip-hop comme Casanova et Safaree rapportent chaque mois. Tyga et Cardi B gagnent près de 10 millions de dollars.

Si vous êtes un mec, paieriez-vous pour suivre un mec sur OnlyFans?