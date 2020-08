Rapper Nas: Tout sur son 13e album “King’s Disease”

25/08/2020 à 22h49

Le rappeur Nas ne s’est jamais retenu avec ses opinions critiques. Son 13e album n’est pas un cri de guerre en colère, mais un appel plutôt détendu à la confiance en soi afro-américaine.

La goutte, également connue sous le nom de «maladie des rois», s’est toujours produite en période d’abondance et de prospérité. Elle était vue comme une souffrance pour les privilégiés et les riches qui pouvaient se permettre un certain style de vie.

Quand le rappeur respecté Nas appelle son 13e album solo “King’s Disease” – attribue-t-il les problèmes de son pays d’origine, les États-Unis, à une sursaturation aiguë? Ou: A son avis, la relative prospérité a-t-elle rendu le pays malade, est-ce pour cela que Donald Trump est au pouvoir pour lui? Sur le morceau «The Definition», Nas (46) rappe: «Il n’est pas nécessaire d’être riche pour l’avoir. Trop c’est assez, alors vous l’avez. “

Nas pose les bonnes questions

Nas (civil: Nasir bin Olu Dara Jones) a déjà publié plus de documents politiques. Y compris l’album sorti à l’été 2008, avant l’élection du premier président afro-américain Barack Obama, qui était en fait censé s’intituler “Nigger”. Face aux critiques sévères de tous les camps, Nas a finalement sorti l’album sans titre.

Mais le hip-hop est désormais la bande originale du mouvement omniprésent «Black Lives Matter», et un artiste qui rime toujours politiquement comme Nas ne peut pas rester muet, étant donné les circonstances si peu avant une élection présidentielle décisive en novembre 2020. La chanson titre «King’s Disease» dit: «Alors, puis-je respirer? Puis-je aller? Puis-je parler Puis-je parler Puis-je me montrer sans que vous vouliez que mes contours soient tracés à la craie? »Nas se demande s’il peut simplement exister en Amérique en tant qu’Afro-Américain sans mettre sa vie en danger.

Aussi intéressant:

“Le noir est beau”

Le premier single est le meilleur exemple de l’orientation thématique de l’album, sorti à brève échéance fin août: «Ultra Black» n’est pas une complainte en colère contre la violence policière et le racisme, mais un hymne plutôt positif sur le thème «Black is beautiful» et le Réalisations de la culture afro-américaine.

«Nous sommes noir de jais, je dois porter un toast à ça. Nous ne descendons pas et ne cassons pas. Nous saisissons le moment par le toupet, sch… devenez fou »: Nas cite des griefs, mais la grande évasion, le coup de fouet du rap en colère ne se produit pas. Il vous appelle à garder la tête froide.

Son harmonieux provenant d’une seule source

Cela se reflète également dans le purement musical: l’ambiance de base est plutôt mélodique et détendue. Nas a embarqué Hit-Boy pour la production de l’album entier, qui avait déjà fourni des rythmes à Jay-Z, Beyoncé et Travis Scott. Donc, l’album semble avoir été fait d’une seule pièce.

Sur l’avant-dernier morceau «The Cure», Nas résume ainsi son attitude: «Nous traversons beaucoup de choses. Et personne ne veut vraiment savoir ce que nous traversons. Et ça va aussi. »Cela peut sembler fataliste, mais cela a aussi le son de clarifié.

Depuis la sortie de son premier album acclamé “Illmatic” en 1994, Nas est devenu l’un des rares rappeurs américains qui, malgré un succès précoce, est toujours resté sur la balle et livré de manière cohérente. 13 albums solo en 27 ans ne sortent pas du papier.

L’homme connaît son métier

Peut-être aurait-on souhaité que Nas laisse le rappeur de rue en colère d’autrefois sans laisse, qui a grandi dans le ghetto sauvage de New York de Queensbridge et distribue maintenant quelques gifles lyriques. Mais en fin de compte, Nas doit être expérimenté pour vouloir ressasser le passé. Cela aurait semblé artificiel.

Dans l’ensemble, “King’s Disease” est un travail bien pensé et ordonné en 13 parties par un rappeur de près de 47 ans qui connaît son métier et a beaucoup à dire. Mais une vraie réponse à ce qu’il veut dire avec la métaphore de la «maladie des rois» dans le titre de l’album, Nas reste coupable.

la maladie de g ». (Dyfed Loesche, dpa)

dpa-infocom, dpa: 200825-99-296977 / 3