Rappels de Norman Reedus "Presque mourant" Pendant le tournage de la dernière saison de The Walking Dead

Norman Reedus a subi une commotion cérébrale lors du tournage de la dernière saison de The Walking Dead, et l’acteur a pensé à un moment donné que cela pourrait être très grave.

Les personnages de The Walking Dead subissent fréquemment de vilaines blessures. Il semble que travailler sur la série puisse être tout aussi meurtrier que Norman Reedus l’a récemment révélé en se rappelant comment il pensait qu’il pourrait mourir après avoir subi une grave blessure à la tête lors du tournage plus tôt cette année. The Walking Dead entre dans sa ligne droite, avec les derniers épisodes de la série principale qui se dérouleront cet automne, mais pour les fans de Daryl Dixon de Reedus, l’acteur sera bientôt de retour dans sa propre émission dérivée.

Tout en parlant à Entertainment Weekly de la finale de la série à venir et de sa série de suivi, Reedus, qui, en tant que Daryl, a eu sa juste part de contacts avec la mort au cours des 11 saisons de la série, a discuté de la commotion cérébrale qu’il a subie lors du tournage de la finale. une partie de la saison 11 et comment, à un moment donné, il a cru qu’il pouvait mourir après avoir échoué à un test neurologique et a dû être mis sous surveillance. Il a dit:

« Oh mec, c’était horrible. Toute cette épreuve pour moi personnellement était terrifiante. Je pensais que j’allais mourir. C’était très grave. C’était effrayant. J’ai été frappé au visage et à la tête un million de fois. Je » J’ai traversé les vitres d’une voiture, mais celle-là m’a fait sonner. J’avais un neurologue. J’avais toutes sortes de s—. J’ai échoué au test de la lumière. J’avais un agent de sécurité dans l’allée, juste au cas où. J’étais se tenir aux murs en marchant dans les pièces. C’était dingue.

Le spin-off de Daryl de Reedus fera partie intégrante de Les morts qui marchent Univers

The Walking Dead touche peut-être à sa fin, mais plusieurs émissions dérivées de haut niveau arrivent et continueront les histoires de la plupart des personnages principaux. En ce qui concerne la prochaine étape du voyage de Daryl dans le monde infesté de zombies, le directeur du contenu de The Walking Dead, Scott Gimple, a récemment expliqué exactement comment l’émission basée en Europe s’intégrera dans l’univers. Il a dit précédemment :

« Le spin-off de Daryl se déroule en France. [The World Beyond coda] est un peu une taquinerie de certaines des choses auxquelles Daryl va faire face. Daryl est un poisson hors de l’eau pour commencer. Si Daryl se retrouve avec de nouvelles personnes, c’est un poisson hors de l’eau. En France, dans un pays qui traverse l’apocalypse, [it’s] une chose entièrement différente. Il se retrouve à devoir se réinventer à nouveau, à se retrouver, et aussi à ne pas être avec – probablement – ​​les seules personnes au monde avec lesquelles il est à l’aise. »

La nouvelle histoire de Daryl devait à l’origine présenter Melissa McBride dans le rôle de Carol, mais l’actrice a été forcée de se retirer après avoir été incapable de s’engager à tourner en Europe. Cependant, McBride et Reedus ont déclaré qu’il y aurait une réunion entre leurs personnages, et les fans n’ont pas vu la dernière de leur relation à l’écran. Le moment exact où ils se réuniront n’a pas encore été révélé, mais avec The Walking Dead qui se lance dans une histoire multidirectionnelle, il y aura de nombreuses opportunités pour que cette réunion se déroule dans le temps.