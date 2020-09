Rappelez-vous qu’aujourd’hui les nouvelles cartes Nvidia RTX sont présentées

Dans le monde du jeu sur PC, il y a quelque chose de fondamental pour que notre expérience soit complète et c’est d’avoir une bonne carte graphique capable de rivaliser et même de surpasser les performances des consoles. Nvidia Il a toujours fait preuve d’une grande musculature dans cette section, devenant une référence.

Après tant de spéculations et grâce aux indices que même Nvidia lui-même a donnés dans ses réseaux sociaux, il est enfin temps de savoir ce qui attend l’entreprise et quels seront les prochains produits; En ce sens, nous connaîtrons enfin les détails officiels du nouveau RTX 3070, 3080 et 3090.

Plus de puissance et plus de consommation pour le nouveau RTX de Nvidia

Le rendez-vous est aujourd’hui premier septembre heure 18h00 (heure espagnole). Depuis le départ des cartes RTX et jusqu’à aujourd’hui, on va enfin savoir quelle est la suite pour le PC Gaming haut de gamme et en ce sens, même sans données confirmées, il faut clarifier, on parle que le RTX 3090 aura 24 Go, la RTX 3080 avec 10 Go et la RTX 3070 avec 8 Go, les deux premiers et plus puissants d’ailleurs auraient Mémoire GDDR6X tandis que le 3070 reste dans GDDR6.

Non seulement ça, on parle de consommation d’énergie plus élevée et c’est normal sachant que ce seront des cartes vraiment puissantes, on dit que le RTX 3090 demande 350 W tandis que le 3070 202 W. Nous connaîtrons tous les détails dans quelques heures en fait, nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.