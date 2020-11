Rappelez-vous quand Kamala Harris et Montel Williams sont sortis?

La vice-présidente élue Kamala Harris fait la une des journaux depuis que Joe Biden a annoncé qu’elle serait sa candidate à l’élection présidentielle de 2020.

Maintenant qu’elle est prête à être assermentée le 20 janvier, les fans, les amis et les célébrités ont montré leur soutien au sénateur californien.

L’une de ces célébrités est l’animateur de talk-show Montel Williams, qui a révélé que lui et Harris étaient un objet au début des années 2000.

Tu te souviens quand Kamala Harris et Montel Williams sont sortis ensemble?

Non? Faisons un voyage dans le passé, alors! Voici ce qu’il faut savoir sur la relation passée de Kamala Harris et Montel Williams.

Montel Williams a révélé sa relation passée avec Harris en 2019.

En réponse à un article sur l’histoire des rencontres de Kamala Harris qui a depuis été retiré, Williams a tweeté à l’auteur de l’article: «@ KamalaHarris et moi sommes brièvement sortis il y a environ 20 ans lorsque nous étions tous les deux célibataires. Et alors? J’ai beaucoup de respect pour le sénateur Harris. «

«Je dois me demander si les mêmes histoires sur son histoire de rencontres auraient été écrites si elle était un candidat masculin?» il ajouta.

Les utilisateurs de Twitter se sont déchaînés sur la relation passée de Harris et Williams.

Un utilisateur de Twitter a posté deux photos de Montel Williams et Kamala Harris sur le site de médias sociaux, et les fans du monde entier sont devenus absolument dingues sur les photos, qui ont une ambiance TRÈS au début des années 2000.

« Le fait que Kamala a daté Montel et il semble que personne ne se souvienne lol », a écrit l’utilisateur de Twitter.

Sur les photos, Montel Williams en porte sérieusement Matrice– des lunettes de soleil minuscules et élégantes, avec un bouton blanc éclatant qui n’est littéralement boutonné qu’au milieu, montrant la poitrine de Williams.

Kamala porte une robe soyeuse à décolleté de couleur crème et est absolument magnifique à côté de Williams sur le tapis rouge.

Et si les photos semblent avoir été fraîchement récupérées d’une capsule temporelle de l’an 2000, c’est parce qu’elles l’étaient essentiellement. Les photos ci-dessus datent de mai 2001 – il y a près de deux décennies!

«Montel l’était dans les années 90. Kamala a l’air incroyable », a écrit un fan.

Un autre a déclaré: «Je ne savais pas cela … j’aurais aimé rester ensemble», tandis qu’un autre utilisateur de Twitter a écrit: «Tu vois, je savais qu’elle était une méchante.

Cependant, tous les fans n’ont pas été époustouflés par la révélation que Kamala Harris et Montel Williams sont sortis.

«Je crie après que Montel Williams a tendance à sortir avec Kamala Harris. Vous avez 10 ans de retard, » un utilisateur de Twitter a écrit.

«Le KHIVE le savait depuis toujours. Prochain sujet. »

Kamala Harris est maintenant mariée à son mari, Doug Emhoff.

Bien que Kamala Harris et Montel Williams aient eu une brève relation il y a près de deux décennies, la vice-présidente élue est maintenant mariée à son mari aimant et solidaire, Doug Emhoff.

Le couple s’est rencontré à un rendez-vous à l’aveugle en 2013, mis en place par un ami commun. Ils sont sortis ensemble pendant un an et se sont mariés en août 2014.

À la nouvelle de la victoire électorale de Joe Biden et Kamala Harris en 2020 le 7 novembre, Emhoff a publié une photo des deux s’embrassant dans une accolade sur Twitter, sous-titrer le doux claquement, « Tellement fier de toi [hearts] [American flags]. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.