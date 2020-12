Rappelez-vous en vue? Cette CLK 63 AMG Black Series cherche un nouveau propriétaire

Avec seulement 500 exemplaires produits, le Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series c’est une licorne authentique, donc l’apparence des unités à vendre n’est pas très habituelle.

Cependant, bien que rares, ils existent et il y a six mois, nous avons vu une CLK 63 AMG Black Series avec un peu plus de 2500 km se vendre pour 95 mille dollars «abordables» (environ 84 mille euros). une autre Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series apparaît à la vente.

Mise en vente sur le site Apportez une remorque, la grande question est de savoir si cet article sera vendu à un prix plus élevé que celui dont nous avons parlé il y a quelque temps.

La voiture à vendre

«Contre» cet appareil et la possibilité de toucher le prix demandé par votre «frère» vendu il y a quelques mois est le kilométrage supérieur. Bien que dans l’annonce, le vendeur affirme qu’au cours des quatre dernières années, il n’a pas parcouru plus de 160 km avec la voiture, le compteur kilométrique indique 15 288 km.

Peinte en blanc arctique et équipée des jantes attrayantes de la série 19 ”, cette CLK 63 AMG Black Series semble être impeccable tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

La mécanique, en revanche, aura été revue en août de cette année, le tout pour s’assurer que l’énorme V8 atmosphérique de 6,2 l (M 156) capable de délivrer 507 ch à 6800 tr / min et 630 Nm de couple qui vit sous le capot soit toujours en bon état.

Pour l’instant, cet exemple qui représente une époque où la gamme de modèles avec le sceau AMG était beaucoup plus petite, voit le montant de l’offre la plus élevée à 85 mille dollars (environ 70 mille euros). Cela signifie-t-il que nous allons voir une autre Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series vendue au «prix de vente»?