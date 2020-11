Rappelez-vous cinq innovations techniques qui se sont avérées être un échec

L’industrie automobile est prodigieuse dans l’introduction de solutions technologiques avancées. Cependant, certains ont également échoué. Découvrez cinq innovations techniques qui ont échoué.

L’industrie automobile a réalisé d’importantes avancées technologiques au cours des dernières décennies, ce qui a conduit à l’introduction de nouvelles solutions telles que l’électrification, la conduite autonome et la numérisation.

Beaucoup d’innovations ont été couronnées de succès et largement répandues, mais d’autres n’ont pas été aussi efficaces et ont même été un échec.

Certaines innovations promettaient d’être révolutionnaires, mais ont fini par être retirées parce qu’elles ne remplissaient pas les objectifs proposés, passant à l’histoire.

Il y a des cas où nous essayons de récupérer le concept et de l’adapter à la nouvelle réalité, tandis que d’autres appareils sont même relégués à une note de bas de page dans l’histoire de l’industrie automobile.

Examinons cinq concepts qui avaient apparemment tout à résoudre, mais qui ne se sont pas avérés être le cas.

Moteur Wankel

Le moteur rotatif Wankel a longtemps été un espoir pour l’industrie automobile car il offrait une puissance et une efficacité élevées.

Grâce à la simplicité de sa conception, sans pistons, et à la possibilité de générer un mouvement de rotation autour d’un axe de vilebrequin fixe, ce système promettait plus de raffinement et une grande fiabilité.

Moteur Mazda Wankel

Le système a été breveté tout au long de sa vie: en 1929, il a été breveté par Félix Wankel et certaines marques, comme NSU ou plus tard Mazda, ont adopté cette technologie.

Enfin, son rôle de premier plan a commencé à décliner. La consommation de carburant et d’huile était plus élevée, tandis que la fourniture de puissance était plus linéaire et moins énergique, en particulier à l’entrée dans l’ère des moteurs turbo.

Actuellement, seul Mazda utilise des moteurs Wankel, mais en tant qu’assistant pour charger les batteries des véhicules électrifiés.

Porte latérale électrique

La porte coulissante Peugeot 1007 est l’une des plus grandes défaillances techniques jamais rencontrées dans l’industrie automobile. Le concept était même intéressant, car une porte coulissante dans un véhicule urbain facilitait l’entrée et la sortie, en particulier dans les endroits les plus étroits.

Pour optimiser le fonctionnement, la porte était entraînée par un moteur électrique pour ouvrir et fermer les portes automatiquement, à l’aide d’un bouton.

Peugeot 1007

Dans la pratique, le système a échoué. D’une part, en raison du nombre élevé de pannes et d’autre part, parce que l’augmentation de poids a pénalisé le véhicule, en termes de performances et de consommation de carburant.

Peugeot a perdu près de deux milliards d’euros avec la 1007 et ne veut plus entendre parler de portes coulissantes électriques dans un véhicule du segment A ou dans toute autre marque.

Phares au néon

Les phares sont devenus un élément crucial de l’industrie automobile. Ce n’est pas seulement un élément important de sécurité, mais aussi un facteur esthétique incontestable. La conception des phares peut altérer l’esprit de la voiture et au début du 20e siècle, beaucoup de travail a commencé dans ce domaine.

BMW Z8 avec phares au néon

Les phares au xénon, lancés par Osram sur la BMW Série 7 de 1991, sont rapidement devenus populaires. Près de dix ans plus tard, en 2000, BMW a cherché à être révolutionnaire avec la BMW Z8, une voiture innovante et différente. L’une des innovations techniques était les phares au néon des feux de position arrière.

Cette technologie était populaire depuis les années 20, mais dans les automobiles, c’était un début. Un an plus tard, Lancia Thesis revient parier sur cette solution, qui finit progressivement par disparaître car il s’agit d’une technologie coûteuse et instable. L’entrée dans la scène des LED a définitivement mis fin aux phares au néon.

Radio terrestre numérique

La radio numérique terrestre (DAB) est une autre technologie qui n’a finalement pas eu le succès escompté. Le système n’a pas évolué et sa présence est pratiquement nulle. Cependant, c’est une technologie qui peut encore s’améliorer et gagner en popularité.

Alerte de fatigue

De nombreux véhicules neufs sont équipés de l’alerte de fatigue. Le système n’est pas exactement un échec, mais le problème est que personne ne se soucie de vos avertissements.

Le système prend en compte les heures de conduite et, dans certains cas, conseille même au conducteur de prendre un café.

C’est toujours un outil qui peut être utile, mais il est simplement ignoré par la plupart des conducteurs.

