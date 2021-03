Rappel: Yakuza: comme un dragon bat la PS5 cette semaine

Cela a été une longue attente, mais le tour par tour Yakuza: Like a Dragon va enfin faire son déménagement sur PlayStation 5 cette semaine. Le jeu a été lancé sur la PlayStation 4 – et diverses autres plates-formes – l’année dernière, mais a été retardé sur la console de nouvelle génération de Sony, probablement en raison d’accords marketing. Heureusement, ces accords sont maintenant écoulés et le titre va enfin donner un coup de poing à la PS5 à partir du 2 mars.

Il y aura un mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 pour les propriétaires existants du titre, mais malheureusement, il n’y a pas de fonctionnalité de transfert de sauvegarde, vous devrez donc recommencer si vous avez déjà commencé le jeu sur la console de dernière génération de Sony. La version fonctionne à 60 images par seconde en 4K sur la PS5, vous pouvez donc vous attendre à une qualité d’image nette et à des performances fluides dans tous les domaines.

Nous avons vraiment aimé le RPG dans notre revue PS4, le décrivant comme «fou mais captivant»: «À la base, c’est toujours le Yakuza que nous connaissons et aimons, avec des rythmes d’histoire choquants et des personnages fantastiques, mais en embrassant la structure d’un RPG old school, il ramène avec succès la série dans une toute nouvelle direction.

