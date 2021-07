Petit rappel : Sony diffusera un nouveau État des lieux aujourd’hui (8 juillet 2021) à 14h PDT / 22h BST. Pour plus d’informations sur le timing, reportez-vous à l’article suivant : À quelle heure est la diffusion en direct de l’état de jeu de Sony PlayStation?

Nous savons qu’il s’agira d’une diffusion de 30 minutes avec environ neuf minutes de gameplay de Deathloop. Cela laisse environ 20 minutes pour « des mises à jour sur certains titres indépendants et tiers passionnants ». Le détenteur de la plate-forme n’a pas précisé quels titres seront inclus, mais il est prudent de supposer qu’aucun d’entre eux ne sera « plus grand » que le jeu de tir à la première personne d’Arkane, car le détenteur de la plate-forme ne voudra pas éclipser ce qu’il considère comme une clé. sortie dans son portefeuille.

Nous soupçonnons que ces costumes PlayStation divulgués pour Fall Guys seront officiellement annoncés lors du livestream. Nous prévoyons également des mises à jour sur des titres comme Little Devil Inside, bien que le Stray soit vraisemblablement retenu pour l’événement d’Annapurna Interactive plus tard dans le mois. Kena : Bridge of Spirits, un jeu dont la sortie est prévue en août, figurera également sur la liste.

La question de savoir si l’événement comprendra ou non quelque chose de «majeur» est à débattre. Sony a déjà exclu les jeux propriétaires comme Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok, et bien qu’il y ait des spéculations que Grand Theft Auto V et Final Fantasy 16 pourraient figurer, nous dirions qu’ils voleraient la vedette à Deathloop ce qui semble être l’objet principal ici. Gardez vos attentes basses.

Serez-vous à l’écoute de l’émission en direct ou rattraperez-vous votre retard après coup ? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.