Rappel : Réclamez vos jeux PS Plus gratuits pour juillet 2021 avant qu’ils ne disparaissent sur PS5, PS4

Bon mois d’août à tous ! Un nouveau mois signifie un nouveau lot de jeux PlayStation Plus à attendre, et la nouvelle gamme devrait être prête à être téléchargée à partir de demain, le 3 août. Cependant, avant de vous enthousiasmer pour la mise à jour imminente, n’oubliez pas les jeux PS Plus de juillet.

L’offre du mois dernier pour les membres Plus comprend A Plague Tale: Innocence (PS5), Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) et WWE 2K Battlegrounds (PS4). Ces titres sont toujours disponibles sur votre abonnement, mais ils ne le seront pas demain à cette heure : c’est aujourd’hui votre dernière chance de les échanger. Si ces trois jeux vous intéressent, il est temps de les ajouter à votre bibliothèque avant que l’actualisation ne les efface.

À partir de demain, ces trois jeux seront remplacés par Hunter’s Arena : Legends pour PS5 et PS4, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville (PS4) et Tennis World Tour 2 (PS4). Lequel vérifierez-vous en premier ? Avez-vous un jeu PS Plus préféré de juillet ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.